Kilencszáz diákolimpikon Debrecenben zárta a szezont

Véget értek a diákolimpia versenyek, a záró országos döntőn a kis iskolák diákjai mérték össze tudásukat labdarúgásban, kézilabdában és atlétikában.

A verseny Kováts Tibor, a Békés Megyei Diáksport Tanács titkára és édesapja kezdeményezésére indult 23 évvel ezelőtt, amelyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet alapján kedvezményezett településen lévő iskolák nevezhetnek. Fő célja az esélyegyenlőség, hogy a kis létszámú iskolák diákjai a legnépszerűbb sportágakban mind egyéni, mind csapatsportokban sikerélményhez jussanak ne csak körzeti, esetleg megyei, de országos szinten is. A Kis Iskolák Sportversenye ma már az egyik legnagyobb létszámú és legnépszerűbb diákolimpiai események közé tartozik, tavaly óta is jelentősen emelkedtek a nevezési számok, amely idén a három sportágban már meghaladta a kilencezret. Közülük kilencszázan jutottak el a debreceni országos döntőre, ahol a lányok kézilabdában, a fiúk labdarúgásban versenyeztek, atlétikában pedig mindkét nem. Kézilabdában 12 lánycsapat, labdarúgásban 19 fiúcsapat, atlétika többpróbában pedig 19 fiú és 18 lánycsapat küzdött, továbbá 75 fő egyéni atléta jutott el az országos döntőre.

Érdemes kiemelni a Nógrád megyei Dr. Hesz Mihály Általános Iskolát Nógrád településről, illetve a Fejér megyei Zichy János Általános Iskolát Soponyáról, akiknek csapatai mindhárom sportágban eljutottak a legjobbak közé. Az atlétika versenyen született egy új Kis Iskolák Versenye diákolimpiai csúcs: a IV. korcsoportos fiú egyéni többpróbában Hajzer Levente 566 pontot ért el (a régi csúcs 559 pont volt) az Imre Sándor Általános Iskolából Szentlőrinckátáról. Labdarúgásban Kömlő csapata először nyerte meg a versenyt, mind az elődöntőben, mind a döntőben a mérkőzés végén szerzett gólokkal. A kézilabda verseny színvonalát pedig az mutatja, hogy a nagy akadémiák már több játékost is leigazoltak a következő szezonra a kis csapatokból.

A négynapos versenyt a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezte, a megnyitóján Széles Diána, Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere, illetve Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke vett részt.

A kis iskolák sportversenye diákolimpia országos döntőjében az alábbi dobogós helyezések születtek:

Fiú labdarúgás: 1. Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája, Kömlő, Heves vármegye, 2. Bői Általános Iskola, Vas vármegye, 3. Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg, Zala vármegye.

Különdíjasok

Gólkirály: Bazsika Botond és Rézműves Attila, Csesztreg és Kömlő

Legjobb kapus: Túró Benjamin, Kömlő

Legtechnikásabb mezőnyjátékos: Pikács Márk, Bő

A bajnokcsapat testnevelője: Kollányi György Miklós, Kömlő

Lány kézilabda: 1. Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola, Vas vármegye, 2. Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola, Veszprém vármegye, 3. Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola, Győr-Moson-Sopron vármegye.

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Kovács Panna, Bősárkány

A legjobb kapus: Menyhárt Lili, Hajmáskér

Gólkirálynő: Nagy Fruzsina, Nádasd

A legeredményesebb testnevelő, felkészítő: Mesterházi László, Nádasd

Atlétika, fiú hárompróba: 1. Vértesszőllősi Általános Iskola, Komárom-Esztergom vármegye, 2. Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg, Zala vármegye, 3. Szárcsa Általános Iskola, Budapest.

Atlétika, fiú svédváltó: 1. Szárcsa Általános Iskola, Budapest, 2. dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola, Dunakiliti, Győr-Moson-Sopron vármegye, 3. Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye.

Atlétika, lány hárompróba: 1. Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Somogy vármegye, 2. Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pusztamérgesi Iskola Telephelye, Csongrád-Csanád vármegye, 3. Szárcsa Általános Iskola, Budapest.

Atlétika, lány svédváltó: 1. Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kaszaper, Békés vármegye, 2. Zichy János Általános Iskola, Soponya, Fejér vármegye, 3. Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Somogy vármegye.

A diákolimpia versenysorozatról általában

A diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye Magyarországon, amely idén 12 MDSZ által rendezett, és további 40 olyan versenyt foglal magába, melyet országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek bonyolítanak le. A versenysorozat keretében a több mint 300 000 ezer nevező közül 15 ezren jutnak el az országos döntőkig. A Diákolimpia® fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ a köznevelésért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg. A diákolimpia országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők. A diákolimpia alapszintű (körzeti) versenyei a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósulnak meg.

A Magyar Diáksport Szövetség

A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba, és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.