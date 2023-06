Új férfi kézilabda klub alakult tavaly szeptember elején Miskolcon. A Szinvaparti KSE, amely el is indult a legalacsonyabb szintű pontvadászatban, a B.-A.-Z. és Heves vármegyei bajnokságban. A csatározások során mindegyik résztvevő – három körban – 18-18 alkalommal lépett pályára, és az SZSE 28 ponttal megszerezte az első helyet.

Örömmel edz, játszik

– Onnan kezdeném a történetet, hogy annak idején az Acélváros KK-t azért alapítottuk, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak a helyi játékosoknak, akiknek akkor nem volt terük kézilabdázni, hiszen abban az időben még nem létezett a DVTK kézilabda szakosztálya sem – kezdte Kolcza Attila, egyesületi titkár. – Megnyertük a vármegyei bajnokságot, aztán pedig a második helyen zártunk az NB II-ben. Sajnos, egyre kevesebb lehetőséget kaptak azok, aki miatt az a klub létrejött, sérült az alap elv, voltak viták, majd eljött a pillanat, hogy külön-, elváltunk. Mivel szerettük volna, ha a gondolatot tovább visszük, megcsináltuk a Szinvaparti KSE-t, szinte csak miskolci srácokból. A keretünkben egy 37, és egy 30 éves játékos volt, a többiek a fiatalabb korosztályba tartoztak, tartoznak – az átlagéletkor 23 év –, tipikusan olyanok, akik nem illettek be ,,sehová", de úgy néz ki, hogy azért kézilabdázni tudnak.

A szűk egy évvel ezelőtti elképzelésekről az alábbiakat nyilatkozta Kolcza Attila.

– Igazából semmilyen cél nem volt, az sem, hogy jussunk el az NB II-es lehetőségig – közölte a klub titkára. – Annyit gondoltunk mindössze, legyen egy stabil csapatunk, amelyik örömmel edz és játszik, s ha lehet, akkor győz is. A tréningek és a mérkőzések helyszíne a Herman Gimnázium tornaterme volt, a játékosedző pedig Kolcza Botond volt. Jelenleg 46 játékosunk van, de ebben a létszámban benne van két fiatal csapatunk az U9, illetve az U10 is. Az ő történetük hasonló a felnőttekéhez, mert ők sem kaptak lehetőséget máshol, a szülők segítséget kértek, hogy versenyezni tudjanak, mi pedig ezt biztosítottuk, biztosítjuk.

Baráti társaság is

A bajnokságról, az ellenfelekről ezeket mondta Kolcza Attila.

– Három olyan csapat is volt a mezőnyben, a Hatvan, a Hajdúnánás, és a Heves, amelyek minden téren előttünk voltak, vannak, edzéslehetőségben, büdzsében, s amelyek fel akartak jutni az NB II-be – ismertette az SZKSE képviselője. – Azért ezen a szinten is vannak komoly költségek, utazás, terembérlet, felszerelés, ami a mi esetünkben ,,saját zsebes" történet volt, körülbelül 6-7 millió forintba került az elmúlt szezon. A játékosok azonban maguk is segítettek, a saját területükön, amiben, amilyen szektorban a magánéletben dolgoznak. Ez a kis közösség, a zöme, ami egyben baráti társaság, hosszabb ideje ismeri egymást, részben a sportiskolából, akik voltak OSB 6. helyezettek is. Meg van a technikai tudás, a hiányosságot pedig csapatjátékkal lehozták, jó volt a startégia, jó volt a stílus is.

A riválisokkal szembeni mérleg így nézett ki: a Hevest kétszer verték, egyszer kikaptak, a Hatvannal szemben 3/0 volt a mérleg, míg a Hajdúnánás ellen 2/1. A további két fiaskó közül egy az Eger II, egy a Bőcs KSC ellen ,,jött össze".

– A számok magukért beszélnek, nem hazudnak – hangsúlyozta Kolcza Attila. – Azért az sokat jelent, és bárhonnan is vizsgáljuk, hogy a hajrában 32-21-re győztük le a Hatvant, előtte a Hevest 28-18-ra, Hajdúnánásról pedig egy 28-24-es eredménnyel hoztuk el a pontokat. Már volt évzárónk, a srácok megkapták az érmeket.

A felső házban

Az aranyéremmel együtt tehát az NB II-es lehetőséget is megkapták a ,,szinvapartiak".

– Vállaljuk az NB II-ben való részvételt – jelentette ki Kolcza Attila. – Azért is döntöttünk így, mert átalakul az NB II, arra számítunk, hogy idővel szűkülhet is a harmadosztály köre, ezt a lehetőséget most kaptuk, tehát most kell belevágni, mert ki tudja, mi lesz később. Meg kell felelnünk a kihívásoknak. Itteni fiatalokkal kívánunk erősíteni, illetve olyannal, aki ugyan egri, de a Miskolci Egyetemre fog járni. A keretünk 16 fős lesz, jó lenne, ha minden poszton két játékos a rendelkezésre állna, hogy ha bár közbe jön – ne jöjjön – tudjuk pótolni. Azt szeretnénk, ha majd nem a bennmaradásért, hanem a felső házba jutásért harcolnánk, amennyiben a mi csoportunkban lesz, akkor úgy gondoljuk, hogy a Salgótarján, illetve a Diósgyőr küzdhet meg az első helyért. Az alapozást augusztus elején kezdi a csapat, teremben ezen hónap közepétől fogunk dolgozni. A szakvezetői teendőket egy olyan edző fogja ellátni, akinek meg van a motivációja, Breazu Vasile Marius. Nem a pénz számára az elsődleges, nyerni akar, meg akarja mutatni, hogy jó edző. Az NB II más anyagi kondíciókat kíván, be kell kopognunk egy-két helyre, akikkel előzetesen tárgyaltunk.

A férfi NB II 2023/2024-es évadában, az első körben, az alapszakaszban 8 csoportban 8-8 gárda fog játszani, 14-14 meccset. Aztán a mezőny ketté válik egy 4 csoportos felső, és egy ugyancsak 4 csoportos alsó házra. Az előbbiek győztesei alanyi jogon feljuthatnak majd az NB I/B-be. Az NB II-ben így – minden bizonnyal – négy vármegyei együttes vesz majd részt: a Diósgyőri VTK, az Acélváros KK, a Kazincbarcikai SE, illetve az újonc Szinvaparti KSE. MI



A tények

Borsod-Abaúj-Zemplén, és Heves vármegyei bajnokság, férfi végeredmény

1. Szinvaparti KSE 18 14 – 4 493-412 28

2. FC Hatvan Kézilabda 18 13 – 5 480-410 26

3. Hevesi SE 18 10 2 6 467-419 22

4. Hajdúnánás FKK 18 10 1 7 518-432 21

5. Bőcs KSC 18 6 2 10 434-442 14

6. Eger SZSE II 18 6 – 12 440-543 12

7. Tiszaújvárosi SC 18 1 1 16 418-592 3

8. Lóci DSE Ózd törölve



Csapatok

A következő szezonban 5 csapattal biztosan elindul az SZKSE.

1. NB II felnőtt férfi (edző: Breazu Vasile Marius).

2. Megyei felnőtt férfi (edző: Harsányi Milán). A bajnokcsapatból nem mindenki akar magasabb osztályba lépni, nekik tartják fent a megyei csapatot.

3. U20 (ifi) férfi csapat (edző: Kolcza Botond).

4-5. U09-U10-U11 fiú (Eező: Szepesi Lajos Ádámné).