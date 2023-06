A biztos bennmaradás érő, jelentő 12. helyen végzett a labdarúgó NB III Keleti csoport 2022/23-as küzdelmeiben a DVTK tartalék együttese. A piros-fehérek Zsivoczky Gyula edző irányításával kezdték a szezont, nem túl jól, hiszen 8 forduló után mindössze 6 ponttal álltak a 16. helyen, a 20 csapatos mezőnyben, ezzel összefüggésben pedig váltás történt a szakvezetői poszton, Vincze Richárdra bízták az együttest. Az új trénerrel jobban ment a csapatnak, az ősszel volt egy hét meccses veretlenségi sorozatuk is, de a telet ennek ellenére csak a 15. helyen töltötte a csapat. A folytatásban, tavasszal is volt egy jobb szériája a gárdának, és végül a 36. fordulóban érték el a célt, a bennmaradást. Úgy, hogy az edzőváltás után ötven százalékosnál is jobb mérleget produkáltak.

Az elején

– A bajnokság elejéről, – amikor még nem én irányítottam a csapatot, – csak annyit, hogy általában egy tartalék együttesnél, nem csak nálunk, hanem máshol is, a bajnokság eleje mindig nehéz. Ugyanis a legtöbbször csak a szezon előtt közvetlenül dől el, hogy ki marad, és ki nem az előző évi keretből, az viszont biztos, hogy minden évben új csapatot kell építeni, ami időbe telik – mondta Vincze Richárd, a DVTK tartalék vezetőedzője. – A többi csapat, amelyiknél nincs ekkora mozgás a keretben, mint a tartalék együtteseknél, sokkal előnyösebb helyzetben van. Mindezeken túl, a DVTK-nál a tartalékcsapat edzőjének, a klub egy belső szabályzatának, elvárásának is meg kell felelnie, nevezetesen annak, hogy a keret 75 százalékának akadémistákból, vagyis 19 évesnél fiatalabbakból kell állnia. Ez a most véget ért bajnokságtól volt így, ezért sem voltak gyakran az első csapat keretéből lejátszó idősebb játékosok. Azok voltak többségben a keretben, akiknek a lábában korábban nem, illetve alig volt felnőtt bajnoki mérkőzés.

A váltáskor

Arra a felvétésre, hogy ezeket a nehézségeket hogyan oldották meg, mi volt az, amire a legnagyobb hangsúlyt helyezték az elején, így felelt az edző:

– A közös munka elején fel kellett mérni, hogy mik az erősségek, és gyengeségek az egyén, illetve a csapat szintjén. Miután ez megtörtént, a kerettel elsősorban a saját zónás védekezést, a 16-oson belüli védekezést és a pontrúgások védekezését kellett gyakorolni, iskolázni. Részben ennek hatására is, egy picit más játékstílusban játszottunk, és ezzel az ősz folyamán egészen jó eredményeket értünk el. Volt egy olyan 10 meccses periódusunk, amikor mi voltunk a csoport legeredményesebb csapata – mondta Vincze Richárd, majd így folytatta: – A jobb eredmények elérésében az is szerepet játszott, hogy a felnőtt csapatnál is ugyanakkor volt edzőváltás, mint nálunk. Az első csapat korábbi szakvezetője és csapatunk vezetése között nem volt tökéletes a kommunikáció, ez Kuznyecov Szergej érkezésével nagyot változott. Érkeztek fiatalok az NB II-es együttestől, olyanok, akik ott kevesebbet játszottak: Kotula, Szűcs K., Vajda B., illetve Illés B. szereplése sokat segített az U19-es korcsoportba tartozókon. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ősz vége felé az egyik legjobb formában lévő csapattá váltunk.

A tavaszról

A tavaszt viszont nem tudta úgy folytatni a csapat, ahogy az ősz második felében teljesített.

– A felülről lejátszók közül Kotula és Vajda B. is eligazolt, helyettük más nem érkezett, ami teljesen normális folyamat, de betegségek és kontakt sérülések miatt nagyon lecsökkent a létszámunk. Kevés játékost tudtunk nevezni a meccsekre, 13-14 labdarúgóval csináltuk végig a tavaszt, hiába voltak többen a keretben, a padra ültetett 16 évesek többségére érdemben nem lehetett számítani – mondta Vincze Richárd. – Tavasszal három olyan etap is volt a bajnokságban, amikor 8 napon belül 3 meccset kellett játszani, de csak a középsőben értünk el jó eredményt. A tavaszi első hét meccs közül mindössze egyet veszítettünk el, a későbbi bajnok BVSC-vel döntetlent játszottunk, a jó erőkből álló Hajdúszoboszlót és a Pénzügyőrt legyőztük, de a sorozatmérkőzések elvitték a fiatalok energiáját. Azért is, mert az U19-eseknek közben a saját korosztályukban is meccseket kellett játszaniuk. Láttuk a problémát, de nem tudtunk belenyúlni a meccsekbe, ha lett volna pluszban 1-2-3 játékosunk, akkor valószínűleg 5-6 ponttal több jön össze, és a mezőny első felében végzünk. De ennek túl nagy jelentősége nem lett volna, mert ebben a bajnokságban, ennél a csapatnál a bennmaradás kiharcolása mellett, a fiatal játékosok felnőtt korosztályba építése a fontos szempont.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy ebben kik futották a legjobbat.

– Vajda Botond ősszel a felnőttel edzett, nálunk játszott, télen elvitte a Tiszakécske, ahol az NB II-es együttesben helyet követelt magának – kezdte az edző, majd így folytatta: – Illés Bálint tavasszal többször is szóhoz jutott a DVTK felnőtt gárdájában, és Vincze Dániel is kapott lehetőséget. Ferencsik Bálint is végig fent edzett az első csapattal, ahogy Yevhen Leshchynskyi is. Ha minden évadban 4 játékos tudnánk promotálni a felnőtt csapatba, mint most, az nagyon jó lenne, persze ehhez szükség van olyan befogadó készségre, amelyről tett Kuznyecov Szergej tanúbizonyságot.

Az edzőtől azt is megtudtuk, hogy a keret nagy része kicserélődik a 2023/24-es évadra, az U19-es korosztályból kifutó játékosok távoznak, jön az újabb korosztályváltás.

Házi góllövőlista

7 gólos: Bekő Péter

6 gólos: Balázsi Levente

4 gólos: Balázs Patrik, Hetyei Szilveszter, Illés Bálint

3 gólos: Fekete Vince, Korbély Kristóf, Yevhen Leshchynskyi, Vajda Botond

2 gólos: Fercsák Róbert, Kövesi Krisztián

1 gólos: Bencsík Dávid, Farkas Dániel, Ferencsik Bálint, Hegedűs János, Horváth Zsolt, Molnár Márton, Molnár Roland, Mrva Patrik, Szőke Adrián, Vincze Dániel

Öngólos: Zsoldos Bendegúz (FC Hatvan)

Az új edző

A 2023/24-es évadban már nem Vincze Richárd irányítja a DVTK tartalékcsapatát, ugyanis ő az NB II-es KC Kazincbarcikai SC másodedzőjeként folytatja edzői karrierjét. A Diósgyőr tarcsi vezetőedzői feladatainak ellátását Szamosi Tamásra bízták, aki korábban a 2016/17-es évadban már dolgozott Miskolcon, az Andrássy úton, az NB I-es együttesnél Horváth Ferenc szakvezető munkáját segítette. Szamosi Tamás második diósgyőri korszakában, a DVTK tartaléknál asszisztens edzőként Miskei Attila, kapusedzőként pedig Szalma Pál munkájára számíthat.