„Bátran állítom, hogy versenyt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye nyerte, ugyanis tőlünk került ki a legtöbb díjazott” – mondta Benőcs Dávid, a régiónk Diáksport és Szabadidő Egyesületének titkára, majd hozzátette:

Több kategóriában

„Öt kategóriában díjazták a legjobbakat. A legeredményesebb vármegyei testnevelő díját azok a pedagógusok vették át, akik tanítványaikkal a legeredményesebbek voltak az országos döntőkön. Minden vármegyéből egy pedagógus kapott jutalmat. A legeredményesebb iskolai elismerés odaítélésénél szintén az elért eredmény volt a mérvadó. Ebben a kategóriában az általános-, közép- és az úgynevezett kisiskolák között is a három legjobbat jutalmazták. A pedagógusok sikeres ösztönző, lelkesítő munkáját mutatja, hogy az adott intézményi létszámhoz képest milyen arányban vesznek részt a diákok a versenyeken. Ezt a motiváló tevékenységet ismeri el a Legaktívabb Iskola Díja, amelyet három-három általános és középiskola kapott meg. Egy-egy sportesemény hangulatán nagyban visszatükröződik a szervezők lelkesedése, sport iránti szeretete. Az elhivatottság jutalma pedig a magas látogatottság és az elégedett résztvevők mellett a Tanév Diákolimpiai Rendezvénye díj, ebben az elismerésben is három rendező szervezet részesült. Az ünnepségen nem csak az eredményességet honorálta az MDSZ, hanem a diáksport területén hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkát is, ennek fényében adták át a Diáksportért kitüntetéseket. Az ünnepség végén Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke külön köszöntötte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület harminc év után az elnöki posztjáról leköszönt Fazekas Miklósnét, és köszönetét fejezte ki a diáksportban nyújtott több évtizedes önzetlen munkájáért.”

Segíteni fog

„Boldoggá tett, hogy országos szinten is megköszönték a munkámat, értékelték azt a harminc évet, amelyet ennek a nagy családnak az oszlopos tagjaként eltöltöttem – nyilatkozta lapunknak Fazekas Miklósné Ildikó. – A diáksport szent ügyét ezután is segíteni fogom, de már más szerepkörben, mint eddig.”



Diáksport: a díjazottak

A tanév legeredményesebb vármegyei testnevelő: Kajtor Csaba, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Miskolc.

A tanév legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézménye az általános iskolák versenyében: 1. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Miskolc, 2. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika.

A legaktívabb iskola kategória nyertesei, az általános iskolák versenyében: 3. IV. Béla Általános Iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hejőkeresztúr.

A tanév diákolimpiai rendezvénye kategória nyertesei: Miskolc, IV. korcsoportos összevont diákolimpia országos döntő, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület.

Diáksportért díjazottak: Lódi Gábor, Miskolci Szakképző Centrum, Szemere Bertalan Technikum, Szakiskola és Kollégium.