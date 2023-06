Hétfőn sajtótájékoztató keretében jelenti be a 2023/24-es évad keretét a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A hírek szerint – a fiatalok, Aho Tyra, Toman Petra, Vég-Dudás Anna, Bacsó Zsófia, Oláh Fruzsina mellett – négy rutinos magyar játékos, és öt légiós szerződtetését teszik közzé. Meglepetés lenne, ha két magyar válogatott, Kányási Veronika és Aho Nina, valamint Bernáth Réka nem lenne tagja a jövő évi keretnek (bár utóbbi játékos, az ügynöksége, menedzserirodája szerint szabad státuszú), és van esély arra, hogy Lelik Réka neve is elhangzik majd a névsorolvasáskor. A 24 éves, 181 centi magas hátvéd a most véget ért évadban a belga Castors Braine csapatában szerepelt, előtte a budapesti Csata játékosa volt. Az öt külföldi közül kettő ,,folytatólagos” lehet, ugyanis az ausztrál Darcee Garbin és a montenegrói Milica Jovanovic távozása nem volt napirenden (szemben a már elköszönt Green, Guirantes, Kiss A. trióval), új igazolás pedig a francia válogatott Ana Tadic lehet, akinek az érkezéséről már beszámoltunk.

Hosszú útra terveznek

Ha öt légiós szerződtetését jelentik be, az azt is jelenti, hogy nemzetközi fronton hosszú útra tervez a DVTK Hun-Therm, legyen az Euroliga, vagy Európa Kupa szereplés. Az, hogy a piros-fehérek a tavalyi sikeres bemutatkozásuk után ismét ott tudnak-e lenni a legrangosabb kontinentális női klubsorozat, az Euroliga csoportkörében, az végérvényesen két hónap múlva dől el, ugyanis augusztus 9-én tartják az Euroliga selejtezőjének és csoportkörének a sorsolását.

Persze addig lesznek olyan részdátumok, amelyek a diósgyőri gárda EL-szereplésével összefüggésben nem közömbösek. Az első ilyen az éppen tegnap volt, ugyanis a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége döntése alapján a hazai női kluboknak június 9-én éjfélig kellett nyilatkozniuk arról, hogy a nemzetközi kupasorozatokban részt kívánnak-e venni, illetve ha igen, akkor az EL-re, vagy az EK-ra neveznek.

A DVTK Hun-Therm, mint a magyar bajnokság 3. helyezettje alapból jogosult arra, hogy Euroliga-selejtezőn részt vegyen, és ugyanez igaz a Serco Uni Győr gárdájára, akik a 2. helyen zártak. A bajnok Sopron Basket együttese jogot szerzett arra, hogy selejtező nélkül tagja legyen az EL-csoportkörnek, de velük kapcsolatban kérdéses, hogy vállalják-e a szereplést. Ha nem, akkor a győri együttes léphet a helyükre, és lesz biztos főtáblás. Egy ilyen forgatókönyvet azonban az országos szövetségnek is jóvá kell hagynia, ez a június 27-i elnökségi ülésen lehet napirenden, annál is inkább, mert a nemzeti szövetségeknek június 28-ig kell megküldeni azt, hogy kiknek az indulását támogatják a nemzeti szövetségek.

Ezen dátum után már a csapatoknál pattog a labda, július 5-ig nevezhetnek a kontinentális kupákra.

Az EL főtábláról

Az EL főtábláján, a csoportkörben a 2023/24-es évadban is 16 együttes szerepel a versenykiírás alapján. Ebből 12 hely selejtező nélkül kel el, az országok eredményeinek rangsorában az első 10 helyen álló nemzet 1-1 klubot nevezhet meg, illetve az első két helyen álló ország további 1-1 együttest. Mivel azonban Oroszország, Fehéroroszország csapatai, az országuk szövetségnek felfüggesztése miatt nem vehetnek részt a kupaküzdelmekben, Ukrajna pedig az országukat sújtó háborús helyzet miatt nem tud csapatokat indítani, így őket nem lehet, nem kell figyelembe venni az országok ranglistáján. Mindez az oroszokat érinti a legérzékenyebben, ugyanis annak ellenére, hogy az országok ranglistáján az 5. helyen állnak, kimaradnak az EL-sorozatból. Helyettük a 11. helyen álló Lettország kapja meg a jogot a főtáblás hely betöltésére.

Mindez azt jelenti, hogy elméletileg 2-2 török és spanyol, valamint 1-1 francia, magyar, olasz, cseh, lengyel, belga, izraeli, lett csapat juthat be a csoportkörbe, selejtező nélkül. Persze ez nem vehető biztosra mindez, hiszen tavaly sem élt minden ország az indulási jogával (Lettország és Svájc sem). Az esetleges üressé váló helyek feltöltéséről a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség dönt, de amennyiben a nevezők száma nem lesz magas, még az is előfordulhat, hogy az EL-re nevező 2. legjobb bajnoki eredményt elért magyar csapat (aki lehet akár a DVTK Hun-Therm is) selejtező nélkül lesz tagja a csoportkörnek (egy éve a Szekszárd is így került be).

Az Euroliga versenynaptára már ismert, a selejtezőket szeptember 20-a és 27-e között rendezik meg, a csoportkör 1. fordulóját pedig október 4-re írta ki a nemzetközi szövetség.