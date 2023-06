Szabadidősport. A Miskolci Maratoni Hétvégét június 10-11-én rendezik meg Miskolcon. Jövő szombaton a terepfutók 31. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékversenyen, másnap a hegyikerékpárosok a II. Királyasztal MTB Maratonon mérethetik meg magukat.

A rendező Marathon Club Egyesület, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a kiemelt technikai partnerként közreműködő Biennale Nonprofit Kft. tagjai ezúttal is a Majális-parkban, a Királyasztalon alakítják ki a versenyközpontot.

A június 10-én, szombaton megrendezendő 31. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalon maraton-egyéni (42,4 km), maraton-váltó (4×10,6 km), félmaraton-egyéni (21,2 km), kismaraton (10,6 km), minimaraton (3,5 km) távok közül választhatnak a sportbarátok.

A verseny része a 2023-as Miskolci Maratoni Hétvégének, melynek második napján, június 11-én, vasárnap, azonos helyszínen rendezik meg a 2. Királyasztal MTB Maraton elnevezésű hegyikerékpáros versenyt. A 10,5 km-es, 21 km-es és 42,2 km-es távokon újdonságot jelent, hogy e-bike kategóriát is kiírtak. A gyermekeknek a versenyközpontban jelölnek ki egy rövid pályát.

Az a sportoló, aki futásban és kerékpárban is teljesíti a maratoni távot, részt vesz a „Double Finisher” kategória értékelésében, ahol összetettben abszolút eredményt hirdetnek, a nőknél és a férfiaknál egyaránt. A „Double Finisher Extra” különdíjat az a sportoló veheti át a vasárnapi eredményhirdetésen, aki a legjobb időt éri el!

Az előnevezésről

A kedvezményes előnevezés június 04-én, vasárnap, 24.00 óráig tart. S, hogy miért is érdemes élni az előnevezés lehetőségével? Azért, mert az előnevezettek (csak ők) a célba érkezés után kapnak egy tányér meleg ételt. Azért, mert az előnevezettek névre szóló rajtszámban versenyezhetnek. Azért, mert az előnevezés lényegesen olcsóbb és egyszerűbb, mint a helyszíni nevezés. További információ, versenykiírások, pálya-leírások, fotók és előnevezés a www.maratonclubmiskolc.hu oldalon. SZIS