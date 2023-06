A nagy átalakulás folytatódik a GreenPlan-VRCK élvonalbeli férfi röplabda csapatánál, ugyanis Tóth Milán, az együttes sportigazgatója újabb változásokról számolt be. Az már egy hónappal ezelőtt kiderült, hogy távozik a vegyészvárosból Csoma Krisztián és a lengyel Maksimilian Warzywoda, míg most újabb röplabdázókról derült ki, hogy pályafutásukat nem Kazincbarcikán folytatják.

Elhagyja a gárdát Blázsovics Péter (érkezését a szlovén Salonit Anhovo már be is jelentette), a saját nevelésű Szabó Dávid, aki korábban éveket húzott le külföldön. Számára teljes munkaidős edzői állást ajánlott a klub az utánpótlásban, amit ő nem fogadott el. Mivel úgy érzi, hogy van még benne néhány év a pályán, és úgy tudni, külföldön folytatja pályafutását. Ugyancsak nem kék-sárga mezben folytatja négy másik légiós: a szlovák Jan Tarabus, a brazil Rodrigo Moraes, a szintén brazil Willian Reffatti, illetve a magyar-venezuelai Carlos Páez is. Utóbbi egyébként 2017 októbere óta erősítette a Vegyészt, többek között a Bajnokok Ligája selejtezőben is. Részese volt két bajnoki címnek, egy MK-arany-, két ezüst-, és két bronzéremnek. Volt olyan időszak, amikor ő volt az együttes csapatkapitánya, az elmúlt szűk hat évben övé volt az első számú feladó poszt. Neki olyan ajánlatai vannak, amikkel a VRCK nem tud és nem is akar versenyezni, úgy tudni, Páez román és izraeli élcsapatokkal áll tárgyalásban.

– Páez és Moraes hosszabbításával kapcsolatban az utolsó pillanatokig kivártunk, hogy hogyan is legyen, de úgy ítéltük meg, ha már fiatalítást csinálunk, akkor lépjük ezt meg most – tette hozzá Tóth Milán. – Őket fájó szívvel engedtük el, mert mind a ketten mindig a klubérdeket helyezték a maguk érdekei elé, ami külföldiként kivételes. Ez is mutatja, hogy a kapcsolat eme két játékos, illetve a klub között problémamentes volt az évek során. Rengeteget köszönhetünk mind a két játékosnak, és talán viszont is. Profi szemléletet kaptunk tőlük, és mi is segítettünk abban, amiben tudtunk, például Páez itt lett magyar állampolgár és a kisfia is.

Zajlik a kiválasztás

A barcikaiak keretét jelenleg Kiss Máté, Péter Benedek, Péter Márton, Cziczlavicz Dávid, és Garan Bálint alkotja, azonban két játékossal, Budai Balázzsal, és Juhász Péterrel folyamatosak a tárgyalások, annak feltételeiről. Az utánpótlásból felkerül az U20-as bajnokság döntőjében a legjobb támadónak választott Miklósi-Sikes Zétény, továbbá Fecske Szabolcs, és Csordás László. Klubhoz közeli források szerint visszatérhet Barcikára az elmúlt szezont a székesfehérvári MÁV Előre SC-nél töltő Bibók Balázs, azonban ezt az értesülést Tóth Milán nem kívánta kommentálni.

– Folyamatosak a tárgyalások válogatott játékosokkal, van már aláírt szerződéssel rendelkező új igazolásunk, de a bejelentésre néhány hetet még várni kell – tette hozzá a VRCK sportigazgatója. – A fő szempont az, hogy a magyar röplabdázóink a lehető legtöbb játéklehetőséghez jussanak, viszont a megfelelő edzésmunkához elengedhetetlen az, hogy néhány fiatal légiós is csatlakozzon. Most az ő kiválasztásuk zajlik, ki az, aki ár-érték arányban hozzá tud tenni a projektünkhöz. Egy évvel ezelőtt úgy nyilatkozott vezetőedzőnk, Toronyai Miklós, hogy van 3-4 olyan fiatal tehetségünk, akik egy-két éven belül odaérhetnek a felnőtt csapat közelébe. Nos, nem csak, hogy odaértek, bekopogtak, valaki már be is lépett. A 16 éves Cziczlavicz Dávid közel két meccsen játszott a bajnoki bronzcsatában. Tehát az elmúlt években is folyamatosan beszélgettünk róla, hogy egy idő után nagyobb lehetőséget kell adni a fiataloknak, ennek most jött el az ideje. A csapatunk átlagéletkora 22-23 év körül lesz. Nagy munka vár tehát a szakmai stábra. Az nem volt kérdés, hogy Toronyai Miklós folytatja a munkáját, de a komplett stáb formálódóban van.

A pontos versenynaptárat az MRSZ még nem tette közzé, a VRCK ehhez igazítja majd a felkészülését, amely várhatóan 6+2 két hét lesz.