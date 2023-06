Az Európa Liga fináléját szerdán késő este Budapesten játszották. A több mint hatvanezer néző között megjelent Bussy Dávid, a Termálfürdő FC Tiszaújváros NB III.-as labdarúgó csapatának középpályása, aki szó szerint imádja az ibériai gárdát.

Boldogság a köbön

– Történetem 2007-ben kezdődött, a Sevilla FC ekkor nyerte meg a hajdani UEFA Kupát, én pedig felfigyeltem rájuk – kezdte a harmincegy esztendős focista, majd így folytatta: – Magával ragadott, hogy a spanyol közepes szintnek számító csapatukban nem volt úgynevezett sztárjátékos és az, hogy a baráti-ismerősi körömben senki nem szimpatizált velük. Tetszett a játékstílusuk, a színkombinációjuk, továbbá irigyeltem az együttes és a hívei között kialakult családias hangulatot is. Nos, ez az általam irányukba érzett szerelem így már tizenhat éve tart: 2016-ban személyesen láttam őket a Villarreal CF elleni otthoni bajnokijukon, majd néhányszor megfordultam a magyar fővárosban vívott fellépéseiken, sőt még Prágába is elmentem utánuk.

A Tiszaújvárosban sokan által csak Sevillai Dávidnak hívott játékos elmondta még, hogy szerda éjszaka óta nem jött meg a hangja, ugyanis „halálra” kiabálta magát:

– Az első sorban ültem az andalúz drukkerek között és még abban a szerencsében is részem volt, hogy a büntetőket is arra a kapura lőtték, ahol magam is szorongtam. Szóval úgy hiszem, hogy a kupagyőzelmüktől nagyobb futball boldogság aligha ér majd az életben.