Saját nevelésű hátvédként Fazakas Erik és Szalay Boldizsár, kapusként Gratzl Gellért tagja lesz az Erste Liga 2023/2024-es idényére készülő keretnek.

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban megkaphatom a lehetőséget a felnőttek között a nevelőegyesületemnél. A fejlődésem szempontjából ez egy nagyszerű lehetőség, ott kezdhetem el a felnőtt karrierem, ahol az utánpótlás éveimet befejeztem. Az idény során az lesz a célom, hogy minél több jégidőt tudjak magamnak kiharcolni, jobb játékossá válljak egyénileg és hasznos tagja legyek a csapatnak – mondta Fazakas Erik.

– Nagy örömmel és izgalommal fogadtam el az ajánlatot, hogy a nevelőegyesületem felnőtt csapatában folytassam a pályafutásomat. A DVTK Jegesmedvék mindig is a második otthonomnak számított, itt kezdtem a pályafutásomat, az edzők és társaim támogatása, mentorálása mindig kiemelkedő volt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy most lehetőséget kapok arra, hogy a felnőtt csapat tagjaként továbbra is itt lehessek és a klub színeiben képviselhessem az értékeket. A következő szezontól rendkívül izgalmas és kihívásokkal teli időszakot várok. Az elkötelezettségem és elszántságom soha nem volt nagyobb, minden erőmmel azon leszek, hogy hozzájáruljak a csapat teljesítményéhez. A fejlődés és a tanulás számomra fontos értékek és abban bízom, hogy a felnőtt csapatban való játék lehetőséget ad majd számomra arra, hogy még jobbá váljak – jelentette ki Gratzl Gellért.

– Nagyon megtisztelő számomra, hogy juniorként kapok lehetőséget a felnőtt csapatban. Tavaly már többször is játszhattam az Erste Liga mérkőzéseken, felemelő érzés, hogy akit gyerekként még a lelátóról néztem azzal most egy csapatban küzdhetek. A felkészülés mellett még az érettségire való tanulás tölti ki a napjaimat, jövő héttől már teljes érővel készülök a következő szezonra. Sok embernek köszönhetem, hogy idáig eljuthattam. Az utánpótlás csapattal és a korosztályos válogatottal szerzett nemzetközi és hazai tapasztalataimat szeretném megmutatni a Miskolci Jégcsarnokban. Továbbra is számítok a szurkolók támogatására mivel mi csapatként mindent megfogunk tenni azért, hogy az Erste Liga legfényesebb érmét hozzuk el Miskolcra. Hajrá DVTK Jegesmedvék! – közölte Szalay Boldizsár.

A DVTK Jegesmedvék kerete a 2023/2024-es szezonra

Kapusok

Janis Voris

Gratzl Gellért

Hátvédek

Szirányi Bence

Alexander Shkrabov

Vojtkó Mátyás

Szalay Boldizsár

Fazakas Erik

Csatárok

Valentin Razumnyak

Roman Berdnikov

Lövei Dávid

Miskolczi Márk

Mattyasovszky Gergely

Páterka Bence

Farkas Márton

Vladislav Kuleshov

Gianluca Esteves