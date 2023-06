Az új ,,jövevényeket" így mutatta be a klub honlapja:

Pócsik Botond: A Putnok FC első nyári igazolása Pócsik Botond. A 22 éves fiatal támadó a Ferencváros II csapatától érkezett Putnokra. A csapat új támadója tagja volt a Ferencváros első keretének is, valamint a Soroksár és a Nyíregyháza együtteseinél az NB2-ben is megfordult. A gólerős támadó a 2023/24-es idényben csapatunknak is nagy erőssége lehet.

Boros Gábor: A Putnok FC nyári erősítése Boros Gábor. A 25 esztendős támadó fiatal kora ellenére nem minden napi rutinnal rendelkező játékos. A DVTK színeiben játszott már a magyar első osztályban, de közel 60 mérkőzésen lépett pályára a Merkantil Bank (NB2) ligában is. Kiemelkedő befejező képességére remek példa, hogy a 2021/22-es bajnokságban az NB3 nyugati csoportjának bajnokánál, a Mosonmagyaróvárnál 27 találatig jutott, de a korábbi bajnoki évadokban is többször jutott húsz szerzett találat fölé. NB3-as mérkőzései során már több mint 90 alkalommal talált az ellenfél hálójába, így méltán bizakodhatunk abban, hogy ez a szám csapatunknál átlépi a százat is. Putnokra az FC Tiszaújváros együttesétől érkezett.

Kubó Gábor: A Putnok FC nyári erősítései közé tartozik Kubó Gábor. A 21 éves villámgyors szélső a BKV Előre alakulatától tette át székhelyét városunk labdarúgó csapatához. Korábbi együttese meghatározó játékosaként az előző szezonban minden bajnoki találkozón kezdőként kapott szerepet és kilenc találatig jutott. Gyors, robbanékony és kiváló mentalitású játékos, akinek ide gazolása újabb jelentős erősítés a csapat számára.