Harminc meccsből huszonhetet megnyert, így nem volt kérdéses az Emődi ÁIDSE csapatának bajnoki címe a vármegyei II. osztály Közép csoportjában. Igaz, voltak üldözői az együttesnek, elsősorban az ezüstérmes KKFC Mezőcsát. Az emődiek egy év kihagyás után tértek vissza a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztályba, ahonnan 2022. május végén tizennegyedikként búcsúztak. Az emődiek statisztikájához tartozik az is, hogy ők adták a csoport gólkirályát is, ugyanis Turcsik Tamás 33 alkalommal ,,köszönt be" az ellenfeleknek.

Fájó a három vereség

Vass László, a csapat trénere már 2010 óta Emődön van, eleinte természetesen még focizott, nagyjából tíz esztendeje pedig játékosedző. Bár, saját megfogalmazása szerint pályára már csak akkor kerül, ha az nagyon szükséges, személye ilyenkor egyfajta ,,vészmegoldás".

– Amennyiben jó a statisztika, akkor háromszor álltam be az évad során, és még ötször ültem a cserepadon – kezdte a 48 esztendős szakvezető. – Az oka az volt, hogy azokon a meccseken kicsit kevesebben voltunk, tehát azért voltam a névsorban, hogy legyünk páran a kispadon is. Ez azt is jelenti, hogy a pályáralépéshez szükséges minden adminisztratív feltételnek megfeleltem, ugyanakkor azt még hozzátenném: a miskolci kispályás öregfiúk bajnokságban, az I. osztályban aktív tagja vagyok a Winchester alakulatának, de hozzájuk sem mindig jutok el, egyéb elfoglaltságok miatt. Emődre visszatérve: mondhatjuk, hogy rajt-cél győzelmet arattunk, hiszen végig vezettük a bajnokságot, volt, amikor kevesebb ponttal álltunk az élen, de úgy érzem, összességében megérdemelten lettünk elsők. Elég, ha a számainkat megnézzük, azok mind ezt támasztják alá. A keretet ismertem, és gondoltam, hogy jók leszünk, benne lehetünk a hatban, harcban az első pozícióért. Az nem volt még az elején teljesen tiszta, vajon milyenek lesznek ellenfelek, ki lesz esetleg a ,,sötét ló", aki akár befuthat a dobogóra, annak környékére is. A három vereség azért fájó, különösen az, hogy a Bükkzsérctől oda-vissza kikaptunk, a Mezőcsáttól pedig idegenben. Valahogy ekkor úgy jött ki, hogy nem tudtunk százszázalékos összetételben kiállni, voltak hiányzóink.

Az emődiek a nyári munkát a július 10-i héten kezdik, a pontos nap egyelőre nem tisztázott. Heti két edzés lesz a programban, illetve minden hétvégén edzőmeccs. A szakember szeretné, ha a pontvadászat végén az első tízben lenne együttese, ami a stabil bennmaradást jelentené.

Csapatszellem, csapategység

Az EÁIDSE-nél nem csak Vass László ült a padon, hanem Fejes Gábor, technikai vezető is, aki a szakvezető hiányzásakor megbízott vezetőedzőként irányította a gárdát.

– Egyénileg nem szeretnék kiemelni senkit sem, mivel csapatsportág a foci – vágott bele. – Természetesen a legnagyobb dicséret mégiscsak a csapatot illeti, hisz a pályán elért eredmények az ő sikereiket mutatják. Nagyjából mindent elértünk, jó idényt zártunk. Mint minden sportolónak, csapatnak, nekünk is megvolt, hogy miért küzdünk, egészen a legutolsó fordulóig. Mindig úgy léptünk pályára, hogy győztesen hagyjuk el azt, hosszú távon pedig a bajnoki címet tűztük ki a legfontosabb célkitűzésnek. A csapatszellem, csapategység javításáért sokat próbáltunk tenni, pedig nem vagyok annak a híve, hogy rákényszerítsem a játékosokat a barátkozásra, sokkal jobb, ha ez magától megy. Amennyiben megfelelő a csapaton belüli hangulat, akkor úgyis a pályán mutatkozik meg a legjobban. Fontosnak tartom, hogy a pályán kívül is megteremtsük az alkalmat arra, hogy meccsek végeztével a srácok leüljenek egymás mellé, beszélgessenek, mert annak a zöld gyepen is meglesz a haszna.

Megkérdőjelezhetetlen

Fejes Gábor véleménye a következő szezonbeli célt illetően megegyezett Vass Lászlóéval.

– Egy újonc számára az elsődleges az osztályban való biztos megkapaszkodás, és igen, az első tíz a tervünk, és hogy ne liftezzünk a vármegyei I., és a vármegyei II. között – jegyezte meg, hozzátéve, hogy licenszük van, és természetesen a nevezést is beadták. – Az élvonal sokkal erősebb, tehát más, komolyabb csapatok, ellenfelek várnak ránk. Az előző szezonbeli keretünkből egy játékos nem vállalja vármegyei I-et, illetve három futballista sorsa még képlékeny. Négy új labdarúgó leigazolását tervezzük, a tárgyalások a végső stádiumba érkeztek, bejelentés a napokban várható. A csapatot továbbra is Vass László fogja irányítani, akinek munkájával teljesen elégedettek vagyunk. Lelkesedése, hozzáállása példaértékű. Vezetőedzőként pontosan tudja, hogy mikor kell a játékosokat közel engedni, és mikor kell szigorúbbnak lenni. Az ő privát életét teljesen a foci köti le, játékosedzőként, segíti a csapatot, a DVTK utánpótlásában is tevékenykedik utánpótlás edzőként. A foci iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Szeretnénk, szeretnék köszönetet mondani támogatónknak, Emőd önkormányzatának, képviselő testületének, Fekete Tibor polgármester úrnak. Továbbá Kozma Tibor vállalkozónak, aki nagyon sokat segít, mind anyagilag, mind egyéb módon. Az ő hathatós segítségük, támogatásuk nélkül nem tudna az egyesület ilyen színvonalon teljesíteni. Bízom, bízunk benne, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk. Köszönet a kollégáknak, Nagy Ilonának, illetve Csibrik József szertárosnak, a városgondnokság vezetőjének, Bódi Csabának és munkatársainak, akik nélkül nincsen tiszta mez, szépen lenyírt gyep és megfelelő körülmény a játékosoknak.

A bajnokcsapat névsora

Kapusok: Bánhegyi Donát, Németh Gergő, Besenyei Bálint.

Védők: Fekete Ákos, Petruska Gábor, Jakab Dániel, Jakab Szabolcs, Gáll Béla, Borbély Botond, Rózsa Levente, Nagy Dávid.

Középpályások: Turcsik Tamás, Dorogi Szabolcs, Eperjesi Ákos, Bobcsák Milán, Németh Csaba, Kerekes Tamás, Stipula Máté, Bernáth Balázs, Kovács Krisztián, Lapostyán Martin, Lapostyán Milán, Vass László.

Csatárok: Vörös Márk, Nagy Sándor Erik.