Átalakulóban van a DVTK labdarúgócsapatának kerete.

A most véget ért másodosztályú küzdelmekben bajnoki címet szerzett, és ezzel az NB I-be jutott együttes megújuló kerettel vág majd neki a jövő hónap végén kezdődő 2023/24-es idénynek. Az eddigi szakvezető, Kuznyecov Szergej irányításával. Az már biztos, hogy a vezetőedző nem számíthat Eppelre és Könyvesre, viszont valószínűleg új bosnyák támadóra, és ukrán kapusra annál inkább.

A már biztos távozók mellett a kölcsönjátékosok jövője még nem tisztázott. A piros-fehérek 2022/23-as keretében két kölcsönjátékos szerepelt, akiknek merőben más a helyzetük. Annyiban nem, hogy mindkettőjük kontraktusa a hónap végéig tart.

A Puskás AFC-től érkezett, 21 éves Radics Márton alig kapott lehetőséget Kuznyecov Szergej vezetőedzőtől, mindössze 156 percnyi NB II-es játékidőt, 9 találkozón. Ezek után meglepetés lenne, ha maradna Diósgyőrben. Azzal együtt is, hogy történt már érdekesség a felcsúti klubtól ideiglenesen megkapott labdarúgó ügyében: egy éve, az akkor kölcsönben szerepelő Bokros Szilárd, annak ellenére, hogy kölcsönadási szerződése szerint 2022. június 30-ig lett volna a DVTK játékosa, tavaly június közepén nem a Diósgyőrrel kezdte meg a felkészülést, mert az akkori szakvezető, Dragan Vukmir nem számolt vele, ám ennek ellenére néhány héttel később mégis a piros-fehérek labdarúgója lett, miután a DVTK megvásárolta a játékjogát.

Milyen feltételekkel maradhatna Cseke?

A most véget évadban a Mezőkövesd Zsóry FC-től érkezett Cseke Benjámin – Radiccsal ellentétében – viszont jó szezont futott. A középpályás ezekben a napokban – amíg a legtöbb játékos szabadságát tölti – Szerbiában vesz részt rehabilitációs kezeléseken, izom sérülését szeretné rendbe hozni a felkészülés kezdetére. A 28 éves labdarúgó játékjogának végleges megszerzésére a múlt hónap végéig lett volna lehetősége a DVTK-nak, ám a tavaly megkötött kölcsönszerződésben szereplő összeget – a boon.hu információja szerint – nem utalták el Diósgyőrből Kövesdre. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy Cseke Benjámin visszatér a dél-borsodi csapathoz, és azt, sem hogy távozik az Andrássy úti gárdától. Értesüléseink szerint Kuznyecov Szergej a jövőben is szívesen dolgozna együtt a középpályással, ennek érdekében a két klub képviselője várhatóan a jövő hét első felében tárgyal arról, hogy milyen feltételekkel maradhatna Cseke a DVTK játékosa. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Diósgyőrnek kellene a középpályás, de a játékjogának végleges megszerzéséért annyit nem szeretne fizetni, mint amennyi a kölcsönadáskor megfogalmazásra került. Cseke megtartása ügyében az is opció lehet, hogy a diósgyőriek másik játékost adnának helyette, ha van olyan, akit szívesen látnának a kövesdiek.