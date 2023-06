Bajúsz Endre nem titkolta: az új labdarúgók kiválasztásakor nem azt nézték, hogy külföldi, vagy magyar, hanem jó játékosokat akartak szerezni, és a szabott költségvetésük miatt nem kivásárlásokban gondolkodtak, hanem szabadon igazolhatóakat igyekeztek találni. A sportigazgató hozzátette: hosszabb távon magyarokat is szeretnének igazolni, de ez most nem realitás.

A sportigazgató elmondta, hogy már a felkészülés elejére szerették volna az új játékosokat idehozni, majd hozzátette, az ausztriai edzőtáborra – ahová pénteken utazik el a csapat – nagyjából meglesz a keret.

Bajúsz Endre arról is szót ejtett, hogy a játékos igazolások koncepciójánál nem volt szempont a nemzetiség, az viszont igen, hogy ki milyen játékot tud nyújtani a jövőben. Ennek érdekében több körös szűrőn mentek át a játékosok, nem csak a labdarúgó tudásokról, hanem a jelenlegi mentális állapotukról is gyűjtöttek információkat, illetve arról is, hogy ki, hol, milyen körülmények között nőtt fel, utánpótláskorúként hol fejlődhetett, és szakembereket, volt játékostársakat is megkérdeztek, mielőtt valaki mellett letették a voksukat. A hazai élvonalban a magyar játékosok alkotta csapatok kapcsán szóba került a Kecskemét és a Vasas is, mint példa, és ellenpélda, egy nemzetközi kupás induló, és egy kieső, a két tavalyi újonc közül, de ezzel kapcsolatban a sportigazgató azt mondta, hogy a DVTK a saját útját járja, a magyar játékosok közül azokat megtartották, akiket akartak, egyet kivéve, a kövesdi Csekét, akinek a kivásárlását nem tudták bevállalni.

A, B, C terv

Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője arról is beszélt, hogy más országok, más labdarúgó kultúrák szereplőit csatasorba állítva szeretnék az ellenfelekkel megméretni magukat, hogy lássák, hol tartanak, ezért mennek edzőtáborba. A szakvezető azt is megjegyezte, hogy majdnem új csapatot kell építeniük, amire nincs sok idejük, éppen ezért keményen dolgoznak azért, hogy már az első bajnokin is látszódjon az eredmény.

Az edző beszélt arról is, hogy szerette volna, ha 80 százalék környékén lenne a csapat az edzőtábor előtt, és hozzátette: az ottani munka attól függ majd, hogy milyen játékminőséget mutatnak a pályán a játékosok. Elhangzott, hogy szeretnék folytatni a domináns játékot az NB I-ben is, de azt is mondta az edző, hogy széles repertoárral kell rendelkeznie a csapatnak, hogy meccs közben is tudjanak változtatni a játékon, amennyiben ez szükséges, majd azt is mondta, hogy minden mérkőzése, A, B, C tervvel készülnek. Kuznyecov Szergej arról is beszélt, hogy csak magukra szeretnének figyelni, és ezért vinnék tovább ezt a stílust, mert nem csak nekik, edzőknek tetszik ez, hanem a játékosoknak is, és nem utolsósorban a szurkolóknak is. A vezetőedző azt is mondta, hogy olyanokat igazoltak, akik segíteni tudnak majd a célok elérésében.

Lapunk az átigazolási koncepcióról is kérdezte a DVTK szakvezetőjét, felvetve azt, hogy többségében olyan rutinos labdarúgók érkeztek, akiknek az előző évadjuk nem a legjobban sikerült, és valószínűleg most bizonyítani szeretnének.

– Több oka van, hogy miért ezek a játékosok érkeztek. Egyrészt nehéz sikeres, jó szezont futott játékost elhozni, ehhez hatalmas pénzekkel kell rendelkezni – mondta a szakvezető. – Fontos opció volt, hogy olyanokat találjunk, akiknek ha az utolsó szezonjuk nem is a legjobb volt, de előtte jól teljesítettek, sikerre éhesek, és szeretnék megmutatni, hogy véletlen volt az előző idényük. Olyan játékosokkal szeretnénk dolgozni, akik felszívják magukat, mentálisan erősek, és azt a filozófiát, amit képviselünk, a magukévá tudják tenni. Volt több olyan jelöltünk is, akik kicsit sikeresebb szezont futottak, de ők más számokról, összegekről beszéltek. Próbáltunk velük megegyezni, volt két olyan is, akivel ez majdnem meglett, de mivel az utolsó fázisban azt láttam, hogy a pénzügyi dolgok jobban érdeklik őket, nem csapatként, egyénként akarnak sikeresek lenni, vállaltam a felelősséget, hogy elutasítsuk a szerződtetésüket.

A vezetőedző kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy a hat hetes felkészülésnek elégnek kell lenni, de azt is mondta, hogy eltart egy darabig, amíg fizikailag, és a játék minden részében egy szinten legyen mindenki. Kuznyecov Szergej azt is mondta, hogy szeretné, ha szervezett csapat lenne a DVTK, és azt is, hogy a szervezettség folyamata soha ne álljon meg, és olyan csapata legyen, amelyik mindig győzelemre játszik, az első edzőmeccstől kezdve.