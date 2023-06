A labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK-val kapcsolatban szerdán két új név járta be a drukkereket, mint lehetséges érkező.

Az egyik egy kapus. A dalmatinskiportal.hr internetes portál szerint a 22 éves Karlo Sentic, a Hajduk Split hálóőre egy évre kölcsönbe érkezne Diósgyőrbe. A horvát kapus 16 horvát élvonalbeli bajnokin állt a kapuban a most véget idényben. Legutóbb 2023. február 26-án kapott bizalmat, az ezt követő 13 meccsen azonban nem jutott szóhoz, a szezon végén a 2. helyre befutó csapatnál.

Rajta kívül egy 33 éves portugál, bal oldali védőnek a neve merült fel, mint a Diósgyőr lehetséges játékosáé. Az azerbajdzsáni sportinfo.az honlap információi szerint Joaozinhó iránt – akinek a portugál első osztályban szereplő Estoril gárdájával élő szerződése van, – az azeri Sabah mellett a DVTK érdeklődik.

És, ha már DVTK érdeklődés: a piros-fehérek korábban fontolgatták a Szeged-Csanád GA csapatában szerepelt belső védő, Temesvári Attila megszerzését. A 23 éves labdarúgó sérülés miatt az NB II utolsó 8 fordulójában már nem lépett pályára, de ennek ellenére vannak élvonalbeli ajánlatai. Úgy tudjuk, ma már kicsi az esély arra, hogy Diósgyőrben kössön ki, ugyanis egy olyan csapat, amely magyar játékosok szerepeltetésében gondolkodik, szívesen látná soraiban. Ha ezek után mégis piros-fehérben szerepelne, akkor a harmadik generációs Temesvári lenne a DVTK-nál. Ugyanis nagyapja, Temesvári Miklós előbb utánpótlás edzője volt a klubnak, 1999-ben pedig 27 élvonalbeli bajnokin irányította a Diósgyőr első csapatát, míg Attila édesapja, ifj. Temesvári Miklós az 1993/94-es évadban a piros-fehérek másodosztályú csapatának labdarúgója volt.

Komanról

Ami tény: két 30 év feletti játékosával már szerződést bontott a Diósgyőr, Eppel után Könyvessel is. Az pedig nem zárható ki, hogy Koman Vladimirrel is ugyanez történik majd. A most 34 éves középpályás januárban még úgy nyilatkozott, hogy szeretne feljutó csapat tagja lenni, és az NB I-ben játszani, de a mostani tavasz során mindössze 12 mérkőzésen jutott szóhoz. Ebből 6-szor volt kezdő, de csak egy alkalommal volt végig fent a pályán, és a 2023-as mindössze 507 perce alatt, 1 gólt szerzett. Értesüléseink szerint a DVTK felvetette a több nyelven beszélő, széles futball kapcsolatrendszerrel rendelkező labdarúgónak, hogy sportvezetőként folytassa, de a hírek szerint középpályás még futballozni szeretne. A kérdés az, hogy a tavaszi mellékszerepei után mennyire számít rá az NB I-ben Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője.