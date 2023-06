Az ügyvezetőt megkérdeztük arról, hogy a csapat tavalyi jó szereplése, és az ezzel összefüggésben a játékosok iránt megnövekedett érdeklődés magával hozza-e azt, hogy az új évadban nagyobb büdzséből gazdálkodnak.

– Emlékeim szerint 12 éve vettem át a kosárlabdacsapat működtetését, és azóta minden évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk, és most is erre törekszünk – mondta Szabó Tamás. – Az ez évi csapat drágább lesz, mint a tavalyi, mert a játékosaink iránt megnőtt a kereslet. Szerettük volna a jó részüket megtartani, de volt, akit nem sikerült. Természetesen dolgozunk azon, hogy bővüljön a támogatók száma, több komoly céggel tárgyalunk abból a célból, hogy álljanak a DVTK mögé, segítsék a nemzetközi szereplést. Bízunk benne, hogy a szezon kezdete előtt lesznek olyanok, akiket be tudunk jelentetni, mutatni.

Bővebb keret

Szabó Tamástól azt is megtudtuk, hogy a DVTK Hun-Therm vezetőedzője a következő évadban is Völgyi Péter lesz. A kettős szerepkörben, szakvezetőként és sportszakmai igazgatóként is dolgozó tréner a következőket mondta:

– Nehéz szezonunk volt, érdekes volt sportszakmailag megismerkedni az Euroliga részvétel adta kettős szerepléssel. Sokszor feszegettük a határainkat, és sérülések is sokszor közbeszóltak, akkor is, amikor az EL-ben a rájátszásba való bejutásra volt esélyünk, hiszen a két spanyol csapat elleni meccsre tartalékosan álltunk ki, és akkor is, amikor a Magyar Kupa meccseink voltak. A bajnoki elődöntőben szintén nagyon kevés felnőtt játékossal tudtunk kiállni, így lecsökkentek az esélyeink. Ezek miatt most bővebb keret kialakításán dolgoztunk. Szeretnénk az Euroligában szerepelni, és ha a tavalyihoz hasonlóan csoportselejtezőt kell játszani, akkor azt újra hazai környezetben megrendezni. Ha oda-visszavágós pérharcot kell játszanunk az EL-csoportkörbe jutásért – ugyanis a selejtezőről még nem lehet pontosat tudni –, akkor ezen a két mérkőzésen teszünk meg majd mindent. Ha esetleg úgy alakul, hogy az Európa Kupában kell játszanunk, akkor sem leszünk elkeseredve, akkor ott szeretnénk majd sokkal tovább menni. A keretet igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a kettős terhelésre alkalmas legyen, és egy esetleges sérülése ne vessen vissza minket.

Egy-két mondatban

A szakvezető ezt követően részletesen beszélt a keret tagjairól, Kányási és Aho N. megtartását ennek során kulcsnak nevezte.

A távozókról szólva azt mondta, hogy a fiatal Márkusz tanulást a sport elé helyezte, emiatt alsóbb osztályban folytatja a kosárlabdát, Greenről az hangzott el, hogy hazatért, Guirantesről pedig az, hogy mindent megettek, hogy megtartsák, mert nem csak jó játékos, de jó ember is, de nem tudtak versenyezni egy olyan klubbal, amelyik jóval nagyobb költségvetéssel dolgozik. Kiss A.-ról azt mondta a szakvezető, hogy ez volt az ő családja, de új impulzusokra vágyott, és ezért távozott. Bernáthtal kapcsolatban az hangzott el, hogy vele hosszú ideig tárgyaltak, és bár jó lett volna, ha a rendszer része marad, de végül nem így történt.

Az új játékosokat sorolva Fárbás Elizát úgy jellemezte Völgyi Péter, hogy az U18-as válogatott tagja 4-5-ös poszton bevethető tehetség, aki most az alapozást a felnőtt csapattal kezdi, és pár év múlva meghatározó játékos lehet.

Tenyér Zsófiáról azt mondta a diósgyőri edző, hogy ellenfélként kellemetlen védőjátékos volt, olyan irányító, hátvéd, aki hasznos kiegészítő ember lehet.

Ana Tadicról azt mondta a tréner, hogy a francia válogatott centernek, Green pótlása lesz a feladata, ehhez most a legjobb életkorban van, sok mindent tud, minden statisztikai mutatóban jót tud hozni, és remélhetőleg a tömegével a palánk alatt tud majd dominálni, segít védhetetlenebbé tenni a csapat támadójátékát.

Kaila Charles, az amerikai, irányító, hátvéd, bedobó szerepe, feladata az lesz, hogy a most távozott Guiranteshez hasonlóan, ha erre szükség van, akkor a hátára vegye a csapatot. Völgyi Péter szerint rendkívül hasznos tagja lehet a csapatnak, amit gyorsaságával, tapasztalatával tud segíteni.

Lelik Rékáról azt mondta a diósgyőri szakvezető, hogy magyar válogatottban is kulcsjátékos kosaras védekezésben, támadásban is képes domináns teljesítményére, és reményét fejezte ki, hogy a külső dobásait jól be tudják majd illeszteni a csapatjátékba.

Azt is megtudtuk, hogy a stábban egy változás lesz, Völgyi Péter egyik segítője, Bozsó Ádám távozott, helyette Kovács Dénes érkezett, aki a PINKK Pécsi 424-nél edzősködött.