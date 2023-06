Cseke Benjámin 2021 nyarán lett a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatának játékosa: az itteni első évadjában 28 élvonalbeli mérkőzésen 2080 percet töltött pályán (meccsenkénti percátlaga 74 volt), és 1 gólt szerzett. A középpályás egy éve az MZSFC játékosaként kezdte a 2022/23-a évadot, az élvonalbeli bajnokság első négy fordulóban pályára is lépett, de augusztus 22-e után nem térhetett vissza Supka Attila vezetőedző csapatába, és amikor annak a hónapnak a végén felvetődött, hogy kölcsönbe az NB II-es DVTK-hoz kerülne, igent mondott a hívó szóra. A most 28 éves labdarúgó egy évre érkezett a piros-fehérekhez, az NB II-es együttes stabil tagjává vált, és a fegyelmezett, nagy munkabírású futballista csak nagyon kevés mérkőzésről hiányzott. Miután a diósgyőriek bebiztosították a bajnoki címüket, április 30-a után már nem lépett pályára Cseke Benjámin, egy kisebb sérülésének gyógyítására, rendbe hozatalára használta fel az ezt követő heteket.

A nyári szünetben az is kiderült vele kapcsolatban, hogy a DVTK szakvezetője, Kuznyecov Szergej hiába szerette volna megtartani a középpályást, az MZSFC sem akart lemondani róla, és mivel a Diósgyőr nem fizette ki a kölcsönadási szerződésben szereplő – alacsonynak nem mondható – opciós vételárat, amiből a Kövesd nem volt hajlandó engedni, Cseke Benjámin visszatért a dél-borsodiakhoz, és Kuttor Attila vezetőedző irányításával kezdte el a felkészülést. A sárga-kékek múlt pénteki első edzőmeccsén a középpályás még nem szerepelt, a kétkapus játék helyett külön tréningezett.

– Teljes értékű munkát végzek, végeztem az elmúlt héten is, szinte minden gyakorlatot végig csináltam az edzéseken, de talán még egy picit korai lett volna a játék, ezért nem szerepeltem a Karcagi VSE elleni találkozón – válaszolta érdeklődésünkre Cseke Benjámin, aki arra a kérdésre, hogy milyen volt az elválás a DVTK-tól, visszatérés az MZSFC-hez, így folytatta: – Teljesen jól fogadtak Kövesden, igaz, a keret legtöbb tagját ismerem, hiszen nagyon sokan 10 hónapja, amikor elmentem, akkor is itt voltak, de az új játékosokkal is hamar megtaláltam a közös hangot, a beilleszkedés nagyon könnyű volt.

Jó és jó

A középpályásnak felvetettük, hogy sokan kerülnek olyan helyzetbe az életünk során, hogy két szék között a földre esnek, de vele éppen az ellenkezője történt, hiszen nem, hogy kihúzták volna alóla a székeket, hanem versenyeztek azon, hogy melyikre ültessék le.

– A klubváltás gyakori esemény a labdarúgók legtöbbjének életében, nekem most abban a különleges helyzetben volt részem, hogy két csapat vezetőedzője is szerette volna, ha vele dolgozom. És mivel számomra a legfontosabb az, hogy szüksége legyen rám az edzőnek, vagyis, hogy játsszak, ebben a DVTK és az MZSFC közötti egyezkedésben bármilyen kimenetellel meg tudtam volna békélni. Azzal is, hogy maradok Miskolcon, és folytatjuk a munkát Kuznyecov Szergejjel, immár egy osztállyal feljebb, és azzal is, hogy Kuttor Attila csapatával folytatom az NB I-ben. Egy váltásnak mindig van érzelmi oldala, de ebben a sorshelyzetben nem volt rossz és jó, itt csak jó és jó volt. Szerettem a DVTK-nál játszani, sikeres szezont produkáltunk, feljutás, bajnoki cím, rekord pontszám az NB II-ben, ezek mind megmaradnak szép emléknek. Annak is örültem volna, ha ott maradok, de boldog vagyok így is, hogy visszatértem Mezőkövesdre.

Arra a felvetésre, hogy így is, úgy is NB I-es játékos lett, így reagált a középpályás:

– Talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy NB I-es csapat játékosa. Több, mint 100 élvonalbeli mérkőzésen játszottam eddigi pályafutásom során, de azért, hogy pályára kerüljek, mindig meg kellett harcolni, és biztos, hogy ez így lesz a jövőben is, függetlenül attól, hogy melyik csapat tagja vagyok – mondta Cseke Benjámin, aki arra a kérdésre, hogy mik a személyes céljai az új évadban, így folytatta: – Számomra most, a sérülésből visszatérve, az a prioritás, hogy egészséges is maradjak, ezen túlmenően pedig az, hogy elérjem, hogy edzőm számít rám a meccseken. Szeretnék még sok élvonalbeli mérkőzésen szerepelni, és ehhez az is kell, hogy az erőnlétem meglegyen, vagyis, azért dolgozok, hogy visszanyerjem a tavaszi formámat.