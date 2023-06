A kilencvenes években, annak elején két fővárosi csapat is Diósgyőrben ünnepelte bajnoki címét: 1992-ben a Ferencváros, majd egy esztendővel később, 1993-ban a Kispest Honvéd FC (edző: Martti Kuusela). Három évtizeddel ezelőtt - pontosan június 19-én - a kispestiek 5-1-re nyertek az Andrássy úton, a vendégektől Pisont két gólt szerzett, de betalált Plókai, Vincze és Fischer is, a piros-fehérek részéről pedig Szilágyi. Érdekes, hogy a mintegy 1000-1500 budapesti szurkolóval több hazai drukker együtt ünnepelt, sőt, még sálakat is cseréltek. A Sándor István által vezetett DFC számára a négygólos vereség osztályozót jelentett, amelyet a Sopronnal szemben elbukott (1-0, 0-5), így kiesett a második vonalba.