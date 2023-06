A III. korcsoportos kézilabdások, röplabdások és kosarasok országos döntőjét rendezték Békéscsabán és Gyulán, ahol összesen több mint hatszáz fiatal sportoló vett részt a rangos versenyen.

A három labdajáték kiemelten népszerű ebben a korosztályban is, a körzeti versenyeken összesen majdnem 9000 diák vett részt az ország minden részéből. Az országos döntőbe mindhárom sportágban 8 fiú- és 8 lánycsapat kvalifikált, kosárlabdában a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvodát és a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolát érdemes kiemelni, akik fiú-és lánycsapatukkal is eljutottak az országos döntőig, ahol a miskolciak végül ezüst- és aranyéremig jutottak. Kézilabdában ugyanez elmondható a komlói Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájára és a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskolájára, a komlóiak itt is nagy sikert arattak, hiszen mindkét csapatuk érmet szerzett, a csabai lányok pedig bronzérmet. Röplabdában érdekesség, hogy fiúknál a tavalyi 3 dobogós ezúttal is bejutott az országos döntőbe (Kecskeméti Széchényivárosi Arany János Általános Iskola, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és Szolnoki Fiumei úti Általános Iskola), közülük a kecskemétiek és szolnokiak ezúttal is dobogósok lettek, lányoknál pedig a tavalyi arany- és bronzérmes iskola kvalifikált idén is a legjobb nyolc közé (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gógánfai Fekete István Általános Iskola), közülük a nyírségi csapat idén is megnyerte a versenyt. Békés megye már tavaly is otthont adott ennek a kiemelt létszámú eseménynek, amelyet a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Békés Megyei Diáksport Egyesület rendezett. A megnyitókon számos helyi közéleti szerepló vett részt: Békéscsabán Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Szegedi Balázs, a Békés Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Varga Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere, Gyulán pedig Kónya István, Gyula alpolgármestere és dr. Kovács József, országgyűlési képviselő. Az MDSZ-t Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke képviselte. A mérkőzések nagy létszámú közönség előtt zajlottak, 300-500 fő biztatta a csapatokat az egyes helyszíneken.

A III. korcsoportos összevont labdajáték diákolimpia hétvégi országos döntőjében az alábbi dobogós helyezések születtek: Kézilabda

Fiúk: 1. Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, 2. Mezőszilasi Németh László Általános Iskola, 3. Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája, Komló

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Závodi Botond, Mezőszilas

A legjobb kapus: Fekete András, Mezőszilas

Gólkirály: Bak Balázs, Tatabánya

A bajnokcsapat testnevelője: Terenyei Ákos, Eger

Lányok: 1. Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2. Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola, Komló, 3. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Kovács Rebeka, Harta

A legjobb kapus: Szőke Liliána Dorka, Abony

Gólkirálynő: Dömény Lili, Komló

A bajnokcsapat testnevelője: Kolics János, Harta Kosárlabda

Fiúk: 1. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola, Körmend, 2. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Miskolc, 3. Lencsési Általános Iskola, Békéscsaba

Különdíjasok

All Star csapat: Gulyás Márton – Miskolc, Banks George Christopher – Körmend, Bősz Olivér – Hódmezővásárhely, Hegedűs Áron – Körmend, Latorczai Levente - Békéscsaba

A legtöbb pontot dobó játékos: Soós Balázs, Hódmezővásárhely

Bajnokcsapat testnevelői: Érsek Marcell, Kercsmár Jenő, Körmend

Lányok: 1. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda, Miskolc, 2. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, Budapest, 3. Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Különdíjasok

All Star csapat: Győri Lilla – Budapest, Takács Noémi – Kecskemét, Ocsemás Emma – Miskolc, Szabó Herta – Nagykanizsa, Szécsy Panna - Miskolc

A legtöbb pontot dobó játékos: Mogyoródi Lili, Miskolc

Bajnokcsapat testnevelője: Vaszi Ádám, Miskolc Röplabda

Fiúk: 1. Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola, 2. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola, 3. Németh László Gimnázium, Budapest

Különdíjasok

Legjobb támadó: Molnár Lehel, Budapest

Legjobb előkészítő: Berecz Martin, Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Legtechnikásabb játékos: Gór Bence, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Bajnokcsapat testnevelője: Szabó Tamás, Kecskemét

Lányok: 1. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, 2. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola, Taksony, 3. Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, Nagykáta

Különdíjasok

Legjobb támadó: Sulyok Csenge, Nyíregyháza

Legjobb előkészítő: Bálint Zsuzsanna, Nagykáta

Legtechnikásabb játékos: Sánta Laura, Taksony

Bajnokcsapat testnevelője: Moravszki Gyuláné, Nyíregyháza

Legjobb hazai játékos: Csicsely Ágnes, Erzsébethelyi Általános Iskola

A diákolimpia versenysorozatról általában A diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye Magyarországon, amely idén 12 MDSZ által rendezett, és további 40 olyan versenyt foglal magába, melyet országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek bonyolítanak le. A versenysorozat keretében a több mint 300 000 ezer nevező közül 15 ezren jutnak el az országos döntőkig. A diákolimpia fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ a köznevelésért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg. A diákolimpia országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők. A diákolimpia alapszintű (körzeti) versenyei a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósulnak meg.

A Magyar Diáksport Szövetség A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba, és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.