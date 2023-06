A részletekről Mayer Péter szakmai igazgató és Daniel Eriksson fejlesztési igazgató számolt be az akadémia honlapjának.

– Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy a DVTK Jégkorong Akadémia elindulása óta eltelt időszak legkomolyabb nemzetközi kooperációját sikerült most tető alá hoznunk egy olyan partnerrel, akinek a neve a top hokit ismerők számára abszolút brand. A svéd elit HV71-ről van szó, akiknek a felénk mutatott nyitottsága és közös gondolkodása nemcsak megtisztelő, de mindenképpen mutatja szervezetünk értékét is. Maga a megállapodás exkluzív, ilyen módon kizárólag a DVTK-tól fogadnak játékosokat Magyarországról. Egyelőre 1 évre köttetett, de közösen hosszabbítható és finomítható majd szezonról szezonra, de nyugodtan mondhatom, hogy itthon még ismeretlen modellt sikerült a svéd kollégákkal közösen összerakni. Évtizedek óta meglévő hiátus az, hogy az ügyes magyar hokisok kizárólag kapcsolati, baráti, ismeretségi vonalon mozogva tudnak eljutni olyan klubokba vagy próbajátékokra, ahol megmérethetik magukat, illetve ahol a térképen lévő szereplőként jelenhetnek meg. Rengeteg próbálkozás és sok sikeres vagy kevésbé sikeres történet ismert a fenti logika mentén, a magasabb szintre eljutásnak azonban a mindenkori külföldi edzők személyes segítségénél szervezetebb formáira lenne szükség a célok eléréséhez. Ezt a hiátust válogatott edzőként és klubedzőként is sokszor tapasztaltam, kezdettől dolgozunk azon, hogy erre a területre megoldást találjunk.

Előnyös csomag

A konkrétumokra térve mindkét fél számára előnyös csomagot alakítottunk ki, melynek kiemelt része DVTK szempontból, hogy az augusztusi felkészülésük során korosztályonként max. 2-2-2 játékost és 1-1-1 edzőt delegálhatunk a HV71 korosztályos csapataiba akkor, ha azok elit szinten kipróbálható tudású és mentalitású játékosok. Az általunk ajánlott játékosok közül, egy közös egyeztetést követően a HV71 dönti el, hogy kik vehetnek részt a programban. A kiválasztott játékosok bekapcsolódnak a tényleges napi munkába, a tényleges keret tagjaiként edzenek, de ami különösen nagy dolog, hogy ha a HV71 úgy látja beintegrálható bármelyikük a saját programjukba, akkor egy fajta átigazolási opciója van az adott akadémistára. Mondanom sem kell, hogy ez mekkora dolog a magyar játékos szempontjából, hiszen ha jó, ha megfelel, akkor bekerülhet. Ilyen lehetőséget évről-évre való rendszerességgel más tudtommal nem kínál a honi hokiban. A megállapodás további elemei is érdekesek, hiszen a svéd kollégák közül tanulmányútra fogadunk majd Miskolcon olyan edző kollégát, akinek a fejlődéséhez más nemzet más kihívásai és működési sajátságai adhatnak új tapasztalatot, melyhez a DVTK-t a megfelelő szakmai és szervezeti irányba haladó akadémiának látja a kinti partner. De meg szeretném említeni azt is, hogy a szezon végi nemzetközi tornánkra 2 játékost és 1 edzőt is fogadunk majd közös fejlesztő jelleggel, ahol a svéd gyerekek egy külföldi lehetőséget, míg a mieink egy valós, a jégen és azon kívül zajló tényleges együttműködést próbálhatnak ki a svéd hokiban pallérozódó társaikkal.

Nagyon köszönjük Daniel Erikssonnak a rengeteg energiáját és konstruktív gondolkodását a szerződés kialakításában és megvalósításában, hiszen személyében jelenleg a HV71 fejlesztési igazgatóját tisztelhetjük. Ő 2 szezonon keresztül dolgozott a DVTK-ban is hasonló szerepben, így mindkét szervezetet kívülről-belülről ismeri.

Úgy érzem, hogy itt a nyári pihenők előtt ez egy olyan hír számunkra, ami méltán tölthet el jó érzéssel minden Jegesmedve játékost és családot, hiszen a finn elit kooperációnk után a svéd elit partnerséggel ismét új utat nyitunk az akadémistáink számára. Nem titkolt személyes célom az, hogy a hokiban komolyan gondolkodó játékosok bárhonnan az országból lássák és értsék ennek a lehetőségnek a különlegességét és nálunk játszva vagy hozzánk igazolva akarjanak élni vele. Ezen dolgozunk a program augusztusi indulásától tovább együtt a svéd kollégákkal – nyilatkozta Mayer Péter, szakmai igazgató.

Remek lehetőség

– A HV71-nél mindannyian boldogok vagyunk, hogy sikerült megállapodnunk egy magyar akadémiával. Ez egy remek lehetőség edzőink számára, hogy betekintést nyerjenek a nemzetközi jégkorongba és hogy megismerjenek egy olyan hokikultúrát, ahol rengeteget invesztálnak a sportágba. A DVTK-val megosztjuk egymás tapasztalatait és egy olyan közös platformot hozunk létre, ahol a fiatal magyar játékosok meg tudják mutatni magukat egy magasabb szinten, fejlődhetnek nálunk. A legjobbak, ha képesek megugrani az itteni követelményeket, lehetőséget kaphatnak a HV71-nél is, de ha nem sikerül nekik, akkor is remek tapasztalatokat gyűjthetnek, amelyek hosszú távon hasznukra válik és segíteni fogja őket a felnőtt jégkorongba való belépéshez. A tudásom és az ismeretségem révén tisztában vagyok vele, hogy a DVTK Jegesmedvék Akadémián remek szakmai munka zajlik ami biztosítja számunkra, hogy ez az együttműködés minkét fél számára előnyös lesz. Nagyon várjuk, hogy elinduljon a program és kíváncsian várjuk mit fog hozni mindkét Klub számára a közeljövőben – mondta Daniel Eriksson, fejlesztési igazgató.

A képen: Nagy Ádám, a DVTK JJSA operatív igazgatója, Daniel Eriksson, a HV71 fejlesztési igazgatója és Mayer Péter, a DVTK JJSA szakmai igazgatója a jönköpingi jégcsarnokban.