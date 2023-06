A június 24-i, 10 és 16 óra között sorra kerülő tornáról tegnap délelőtt sajtótájékoztatón számolt be dr. Hajdú László, a Tudomány és Technika Háza tulajdonosa, Kovács Krisztián, az Első Miskolci Lions Klub soros elnöke, Bene Szilárd, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vármegyei szervezetének ügyvezetője és Kiss László, a Tudomány és Technika Háza Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője.

Ezreket várnak

Elhangzott, hogy tavaly nagy sikerrel zárult az első formabontó kosárlabdashow, amelyet a Tudomány és Technika Háza előtti téren rendeztek, a 3x3-as verseny – amely „mellesleg” már olimpiai szám – pedig ismét beköltözik a belvárosba. Az újdonság erejével hat, hogy a rendezvényt családi nappá bővítik és a jövő szombaton 17 órától jótékonysági rock koncerttel toldják meg, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy az ideális közösségi terepre csalogassák az érdeklődő miskolciakat.

A műfaj streetball néven jó húsz éve vert gyökeret Miskolcon, a mostani 3x3-as tornára már ötven csapatot és legalább kétszáz játékost várnak. Külföldről is érkeznek nevezők, a szervezők ebbe kapaszkodva azon gondolkoznak, hogy jövőre, vagy később nagy léptékű nemzetközi viadallá fejlesztik a tornát. Az idei juniálisra öt pályát építenek és a szervezők is építenek: közösséget formálnak, örömkosárlabdát kínálnak. A tértől egyébként ideálisabb helyszínt nehéz elképzelni és találni, a Tudomány és Technika Háza előtti, és a vármegyei könyvtárig nyúló tér alkalmas a pergős gyerek- és családi programokra, míg a jelenlévők által „beszerezhető” kulturális- és zenei élmények adják majd a habot a nap tortájára. A kiírók június 24-én ezreket várnak a gyalogosan, autóval és tömegközlekedési eszközökkel is remekül megközelíthető városrészre, s azért tippelnek ilyen bátran, mert a meteorológiai szolgálat pompás, 30 fok körüli időt ígér a jövő szombatra. KT



Jótékonykodnak

A torna kiíróinak képviselői elmondták, hogy a tornával jótékony célokat szolgálnak. A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tüskevár Tagintézményének nincs játszóudvara. A nevezési díjakból származó bevétellel és a felajánlásokkal hozzájárulnak a fogyatékos gyerekeket gondozó intézmény játszóterének felépítéséhez.