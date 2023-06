Haraszin Linda, a miskolci Swimming PC sortolója egyéniben ezüstérmet szerzett, csapatban pedig aranyérmes lett a Litvániában zajló U17-es öttusa Európa-bajnokság szerdai versenynapján.

Druskininkaiban versenyeznek ezekben a napokban a kontinens legjobb U19-es és U17-es leány és fiú öttusázói. Az U17-es lányok Európa-bajnoki döntőjét szerdán rendezték meg, négy magyar sportoló részvételével, akik között ott volt, a korosztály világranglistáján –, a tavalyi évek eredményei alapján – az élen álló Haraszin Linda is. A miskolci Swimming PC öttusázója 36 fős mezőnyben állt rajthoz, és az akadálypályán a 12. legjobb időt teljesítette. Honfitársai közül ebben Herbák Emma volt a legügyesebb, aki 2. lett, Rajncsák Diána a 13., Králl Dóra pedig a 25. helyen zárt ebben a tusásában. Az úszásban nem jeleskedtek a magyarok, Rajncsák a 11., Králl a 15., Herbák a 17., Haraszin a 23. helyre volt jó. Mivel ebben a korosztályban vívást még nem rendeznek – amiben sokkal jobb Haraszin, mint például az úszásban –, így az érmekről döntő kombinált számot a miskolci klub versenyzője csak a 15. helyről kezdhette, 36 másodperc hátrányban az elsőként rajtoló mögött. Rajncsák a 12.-ről, 30 másodperc, Herbák a 6.-ról, 14 másodperc, Králl a 23.-ról 50 másodperc mínuszból.

Herbák viszonylag hamar az élre állt, és Haraszin is szépen jött fel a mezőny elejére, annak ellenére, hogy remek futása közepette a lövészet első sorozata nem a legjobban sikerült a számára. A negyedik, vagyis az utolsó lövészetben is túl sok időt töltött, csak a 12. lövésre lett meg az ötödik találata, viszont ezzel együtt is felfutott a dobogóra, és a végén, 3 másodperccel a győztes Herbák mögött érkezett be a célba. Mivel a harmadik legjobb magyar Rajncsák az 5. lett, Králl a 13., a legjobb három magyar egyéni eredménye azt is eredményezte, hogy csapatban Magyarország lett az első.

Érdekesség, hogy Haraszin Linda – aki csak a jövő héten szombaton lesz 16 éves – megismételte tavalyi Eb eredményét, ugyanis egy éve a lengyelországi Krakkóban egyéniben a 2., csapatban pedig az 1. helyen végzett.