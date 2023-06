Albániában rendezték az U17-es birkózó Európa-bajnokságot. A kötöttfogásúak 80 kilós súlycsoportjában ezüstérmes lett Szinay Szabolcs, a DVTK tagja, aki Tiranában hagyta a lábnyomát.

Örömük határtalan

– Úgy történt, ahogyan azt megjósoltam, ugyanis elutazása előtt kijelentettem, hogy Szabi lesz a mezőny magyar meglepetésembere – kezdte klubedzője, Juhász Sándor, majd így folytatta: – Előjött a tehetsége és a szorgalma, amelyeknek köszönheti ezt a kiváló eredményt. Amennyiben rendelkezik nemzetközi rutinnal, akkor szerintem hozza a finálét is, de szó sincs arról, hogy elégedetlenkedem, sőt! A döntőben 3–1-re vezetett, aztán Stanislaw Fussy a zónaszélen megpörgette. Magam azt hittem, hogy felállítják őket, de nem így történt. Kettő helyett négy pontot adtak a lengyel fiúnak, aki így 5–3-ra átvette a vezetést, ez pedig meghatározta a későbbieket és 11–3 lett a vége. A szőnyegen a szerencsétlenséget is tudomásul kell venni: az eseményen nem kesergünk, sőt örömünk határtalan, versenyzőnk kiválóan teljesített, pompás szereplésével jelentősen öregbítette klubunk egyébként is jó hírét.

Kettős szerepkörben

A dél-európai ország fővárosában ott volt a sportoló édesapja, dr. Szinay Attila, aki a piros-fehérek szakosztályvezetőjeként hivatalból is szorított a fiának.

– A több száz nézővel egyetemben magam is rengeteget kiabáltam, a végére teljesen elment a hangom – vette át a szót a DVTK birkózóinak elöljárója. – Szabolcsnak a mostani volt az első a világversenye, így a szakvezetés semmilyen terhet nem rakott a vállaira. Szabi nagyon sokat változott az elmúlt hónapokban. Szorgalmasabb lett, egyre komolyabban tréningezett, igyekezetébe az is belejátszott, hogy a testvére, Csaba is ezerrel tolja a birkózást. A „kicsi” Tiranában már az előcsatározások során nagyot dobott: legyőzte azt a szerb fiút, akitől egy hónappal ezelőtt kikapott, majd leiskolázta olasz ellenfelét. Jellemző az akaraterejére, hogy a következő meccsén a grúz riválisa már 6–0-ra vezetett ellene, és innen fordított 7–6-ra. Családi szemüvegünkön keresztül is láttuk, hogy manapság sok mindennek össze kell jönnie ahhoz, hogy valaki felléphessen a dobogó legmagasabb fokára. Gondolok a sorsolásra, a pillanatnyi formára, a fellépések közötti pihenőidő megfelelő kihasználására, a szellemi és fizikai frissességre, a bíráskodásra és a szerencsére. Éles meccseket csak nemzetközi közegben lehet vívni, ennek teljesítése lemondással, sok utazással és pénzkiadással jár. Megemlítem, hogy a küldöttség busszal ment Albániába, ahová csekély tizenhat óráig tartott az út, Szabi bravúrjába ezt is számítsuk bele. Nekem nagyon jólesett, hogy olyan legendás olimpiai bajnokok, mint dr. Hegedűs Csaba, Lőrincz Tamás és Repka Attila is figyelemmel kísérték a szereplését, a diósgyőri terembe pedig a nagyobbik fiam elvitte a laptopját, így több tucatnyian élőben nézték a tiranai pillanatokat.

Mehet a vébére

Kiváló kontinensbajnoki szereplésének következtében Szinay Szabolcs indulhat az U17-es világbajnokságon, amelyet néhány hét múlva Isztambulban rendeznek. Az országos szövetség döntése alapján ugyanis a vébére csak azok mehetnek, akik az Eb-n értékelhető eredményt produkáltak. A DVTK tagjára most egy hét pihenés, majd egy hét családi, Balaton-parti kikapcsolódás vár, aztán a Kirgizisztában sorra kerülő edzőtáborban hangol a törökországi vb-re. KT



Birkózás: nyerni akart

– Saját magamat is megleptem azzal, hogy Tiranában bekerültem a döntőbe – mondta a vonal albániai végén Szinay Szabolcs. – Pici csalódottság persze van bennem, hiszen ha már finalista lettem, természetesen nyerni akartam, de az ezüstérmem számomra arannyal ér fel. Most kicsit lazítok, aztán jöhet a nyár második felvonása, a korosztályos világbajnokság.

képaláírás

Szinay Szabolcs (balról) a tiranai dobogó második fokán Fotó: olvasónktól