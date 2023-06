A napokban tartották a Magyar Diáksport Szövetség díjkiosztó ünnepségét, amelyen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye jutalmazottja Kajtor Csaba, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda testnevelő tanára lett.

Gratuláció özön

– Öt esztendeje dolgozom az Avason lévő intézményben, ahol nagyszerűen érzem magam – kezdte a kitüntetett, majd így folytatta: – Amióta a gálán átvettem az oklevelemet és a vele járó plakettet, sokat megkérdezték, hogy mit jelent nekem ez az elismerés? Mindenkinek azt mondtam, hogy természetesen nagyon sokat, hiszen a munkámat ismerték el és illették emlékezetes szavakkal. Boldog voltam és örültem, amikor Budapesten méltattak, aztán tovább melengette a szívemet, hogy a diákjaim és a tanártársaim sem fukarkodtak: ha szabad így fogalmaznom, gratuláció özönben volt részem. A népszerű nevén Jezsuban a hírek szerint valamilyen jutalomban részesítenek, továbbá az évvégi zárókonferencián is beszélnek majd rólam és azokról a sportsikerekről, amiket elértem, elértünk.

Egyre sikeresebbek

Arra a kérdésre, hogy szigorú-e a diákjaival, a díjazott testnevelő így felelt:

– Ez megítélés kérdése, ezért inkább következetesnek tartom magam. Ahhoz azonban, hogy eredményes és sikeres legyek, magától értetődően szükség van a tanulók szorgalmára, akaraterejére, tudására. A fővárosi ceremónia után számvetést készítettem: a 2021/22-es tanévben kilenc diákolimpiai aranyérem születésénél bábáskodtam, a most befejeződött idényben pedig még az előzőt is felülmúltuk, szinte minden műfajban és korosztályban taroltunk, vagy „csupán” bekerültünk a legjobb nyolc közé. A legbüszkébb arra vagyok, hogy a IV. korcsoportos 4x100 méteres fiú váltónk országos diákolimpiai csúccsal győzött. Diadalaink arra köteleznek engem és minket, hogy a jövőben is ugyanolyan lelkesedéssel vessük bele magunkat abba a munkába, amit a feltörekvő generáció felnevelése érdekében végzünk.

A DVTK-nál edzősködik

Kajtor Csaba egykor atléta volt, majd labdarúgó edzőként dolgozott, napjainkban pedig a DVTK-nál röplabda trénerként ügyködik.

– Az U13-asokat viszem és egészen jól haladunk a „leckével” – folytatta a Jezsuita kiváló tanára, majd szóba hozta a nyári programját: – Molnár Attila kollégámmal egy focitábort szervezek, a szabadidőm döntő részét ugyanis a feltöltődésre fordítom. Mivel az elmúlt tanévben rengeteg versenyem volt, szükségem van a pihenésre, a családi kikapcsolódásra, hogy szeptemberben újult erővel kezdhessem meg ismét azt a tevékenységet, amelyet annyira szeretek. KT

A képen: Kajtor Csaba dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkártól (balról) és Balogh Gábortól, a Magyar Diáksport Szövetség elnökétől vette át az elismerését Fotó: MDSZ