Hernádnémeti – Kisgyőr 10-1 (5-0)

Hernádnémeti, 100 néző. V.: Ebergényi.

Hernádnémeti: Gyöngyösi M. (Magyar M.) – Szabó Zs. (Hajdú), Lakatos E. (Szendrei), Lipták, Galyas (Rosenthal), Dobos, Smidt, Pálinkás (Horváth A.), Gyurgyánszki, Makó (Juhász), Hídvégi (Gyöngyösi G.). Edző: Gyöngyösi Gábor és Kertész Gábor.

Kisgyőr: Orosz – Galuska, Rontó, Sramkó R., Vadász, Lakatos K., Sós, Vitárius, Váradi, Hutter, Sramkó A. Edző: Prodán Márton.

G.: Gyöngyösi G. (3), Galyas (2), Lipták, Pálinkás, Makó, Horváth A., Rosenthal, ill. Rontó. Jók: az egész csapat, ill. Lakatos K. (a mezőny legjobbja) és mindenki.

Kertész Gábor: – Először is gratulálok Kisgyőrnek! Sportszerűségből ötösre vizsgáztak 11 emberrel. Lenne mit tanulni egy-két együttesnek a csoportunkból tőlük. Gratulálok csapatomnak is, hiszen végig tudtunk dominálni a mérkőzésen. Az elmúlt két hét a sajnos a gyászról is szólt, elvesztettük két törzs szurkolónkat: Isten nyugosztalja Hajdú Józsi bácsit és Dobrosi Jani bácsit. Ti már fentről szurkoltok! Végül köszönetet mondunk Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának és támogatóinknak, hogy ebben a bizonytalan időszakban is mindenben segítettek.

Prodán Márton: – Ezt a játékot 11-en játsszák. Gratulálok azoknak, akik itt voltak és felvették a túlerővel szemben a játékot. Köszönjük a polgármester úrnak, hogy megteremtette a feltételeket.

Harsány – Ónod 6-2 (2-2)

Harsány, 100 néző. V.: Turnyánszki.

Harsány: Bene D. (Resetár D.) – Balogh A., Porkoláb, Lubinszki (Kövesdi), Ungvári, Resetár G. (Horváth M.), Rafael L. (Farkas), Rafael J., Pusztai, Sugár, Nagy G. Edző: Gável András.

Ónod: Baranyi (Szalina G.) – Bácsi, Horváth N., Szalina R. (Gyükér), Csanya, Krajnyák, Balogh M., Fekete, Dolyák D., Szilvási, Szajkó. Edző: Krajnyák Attila.

G.: Ungvári (2), Sugár (2), Resetár G., Rafael J., ill. Csanya, Dolyák D. Jók: Ungvári, Sugár, Porkoláb, ill. senki.

Gável András: – Köszönjük a szurkolóink biztatását az egész bajnokságra. Nem úgy sikerült a szezon, ahogy szerettem volna, de bízom benne, hogy az ősz jobb lesz.

Krajnyák Attila: – Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában segített, hogy végig csinálhassuk ezt a nem könnyű szezont. Jó játékvezetés. Jó pihenést mindenkinek.

Mályi – Emőd 1-6 (0-4)

Mályi, 50 néző. V.: Hullár.

Mályi: Kiss G. (Gombaszögi) – Almási (Pál Z.), Merucza K., Fojt (Éles), Merucza A., Csombók (Márkus), Kurucz (Rivnyák), Szakál (Szabó G.), Stumpf, Török (Zámbori), Csík. Csapatvezető: Fojt Péter.

Emőd: Bánhegyi (Besenyei) – Gáll, Petruska, Vörös, Nagy S., Turcsik, Jakab Sz. (Nagy D.), Eperjesi (Stipula), Jakab D. (Kovács K.), Fekete, Bernáth. Edző: Vass László.

G.: Márkus, ill. Turcsik (4), Vörös (2). Jók: Stumpf, ill. az egész csapat.

Fojt Péter: – Köszönjük elnökünk Zámbó Sándor egész éves támogatását. Köszönjük továbbá az önkormányzat segítségét és a játékosok kitartását ebben a nehéz szezonban. Köszönet az ifisták hozzájárulásáért a meglévő pontjaink megszerzéséhez.

Vass László: – Magabiztos siker a végére. Ma is kiszolgáltuk az értünk szorítókat. Bónuszként elcsíptük a gólkirályi címet is. Gratulálunk Turcsik Tomi! És persze az egész csapatnak! Köszönjük szurkolóink biztatását, akik ma is elkísértek bennünket. Jó pihenést mindenkinek.

Vatta – Mezőcsát 2-5 (1-2)

Vatta, 50 néző. V.: Farkas Zs.

Vatta: Besenyei – Kálmán Z., Kis K, Pusoma (Lakatos), Gellérfi (Teleki), Kerekes, Rafael (K. Tóth), Barta, Kolompár, Szabó A., Bereczki. Edző: Jóner Gábor.

Mezőcsát: Kupcsik – Balázs L., Bubenkó, Nyírcsák (Kemény), Új-Nagy, Lőrincz, Nagy D. (Varga M.), Máté R., Dallos (Sipos), Lovász, Tóth M. Elnök: Kemény Tamás.

G.: Gellérfi, Kis K., ill. Új-Nagy (3 - egyik 11-es), Kemény (2). Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Jóner Gábor: – Fiatal és kiváló csapat ellen felvállaltuk a játékunkat. Ellenfelünk győzelme megérdemelt, mindemellett az egész szezonban nyújtott teljesítményért csapatomnak is jár a dicséret. Köszönjük az önkormányzat egész éves támogatását és a Polgárőr Egyesület segítségét.

Kemény Tamás: – A mai mérkőzés méltó lezárása egy 15 meccses győzelmi sorozatnak, amit sikerült megfejelnünk egy Magyar Kupa országos főtáblára jutással. Külön öröm, hogy Új-Nagy Bence második lett a góllövő listán. Köszönjük játékosaink és a stábunk egész éves kemény és kitartó munkáját valamint a szponzoraink támogatását, akik nélkül nem sikerült volna ilyen eredmény elérni. Azt gondolom már jól látható egyesületünk fejlődése az elmúlt 3 év alatt és elég magasra tettük a mércét az utánunk következőknek. Hajrá Mezőcsát!

Hejőpapi – Bogács 1-4 (0-0)

Mezőkövesdi tűzoltó sporttelep, 25 néző. V.: Fotiu.

Hejőpapi: Hegedüs – Benőcs, Nótár, Botos, Kiss Zs., Szűcs, Németh G. (Jámbor), Kiss T., Takács, Nagy I., Surányi (Kuru). Edző: Németh Károly.

Bogács: Balogh Z. – Domján (Szabó L.), Czeglédi, Pap M. (Kalmár), Salavári, Stefanecz (Nagy A.), Kovács I., Varga P., Gáspár T., Egyed (Nagy D.), Pap K. Edző: Czeglédi Márk.

G.: Nótár, ill. Kovács I., Varga P., Salavári, Domján. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Németh Károly: – Köszönjük Hejőpapi Önkormányzatának egész éves támogatását, a Mezőkövesd SE-nek a pálya bérbeadását és köszönöm a játékosok egész éves munkáját. Sajnos ez az év nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Jövőre jobb lesz! Gratulálok a Bogács győzelméhez. Jó játékvezetés. Hajrá Papi!

Czeglédi Márk: – Jó szájízzel tudtuk befejezni a bajnokságot. Szebb sikereket kívánunk Hejőpapinak. Köszönjük a RO-LY BAU KFT, a Gyógyfürdő és az Önkormányzat támogatását és segítségét. Külön köszönjük az Önkormányzatnak a kisbuszt.