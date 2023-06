A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata is megkezdte kedden a közös felkészülést a július végén startoló 2023/24-es bajnoki idényére. A sárga-kékeknek a mostani lesz a kilencedik szezonjuk az élvonalban, amely előtt az első tréninget a Zsóry edzőcentrumban vezényelte a játékosoknak Kuttor Attila vezetőedző, akivel a bajnoki szünetben 1 évre hosszabbított a klubvezetés.

Távozók

A dél-borsodiak kerete túl nagyot nem változott az előző bajnoksághoz képest. A bosnyák, portugál támadó, a 29 éves Dino Besirovic távozott, akinek a hónap végén lejár a szerződése, és valószínűleg a svéd AIK Solna csapatában folytatja pályafutását. Nagy Dominiknek, a 28 esztendős támadónak szintén lejár a kontraktusa, ezzel összefüggésben nem volt jelen az első edzésen.

Ahogy a tavasszal a kövesdieknél kölcsönben szerepelt fiatal, a 19 esztendős Baranyai Nimród sem, aki visszatért a Debreceni VSC-hez, valamint a szintén kölcsönben játszott csatár, a 27 éves Bobál Gergely, aki szabadon igazolható, ugyanis nem kell visszatérnie a Vasashoz, mert ott szerződés bontott. Ő kedden csak elköszönni jött Mezőkövesdre.

Az említettek kívül Thomas Ephestion, a Martinique-i válogatott, 28 éves középpályás sem lesz a kövesdiek játékosa az új évadban, ugyanis vele közös megegyezéssel szerződést bontottak.

Újak

Új fiúk is voltak az első tréningen, többek között a már korábban bejelentett igazolás, az NB II-es Soroksár SC-től érkezett Hudák Martin, a 29 éves középpályás. Rajta kívül – mint arról már beszámoltunk – Ugrai Roland, az ötszörös válogatott csatlakozott a kövesdiekhez, és részt is vett a csapat első edzésén, a 30 éves támadó délelőtt aláírta a szerződését, amely 2+1 évre szól.

Juhász Levente is új fiú volt, az MZSFC-nél, a 19 éves támadó az MTK Budapest tartalékcsapatától érkezett, a tervek szerint egy hétig biztosan Kuttor Attila csapatával készül, ezt követően dől el a sorsa.

Rajta kívül további két saját nevelésű fiatal, Gíber Attila és Juhász Bence is csatlakozott az első kerethez. Bodnár Attila, a szintén saját nevelésű labdarúgó, akivel néhány napja profi szerződést kötött az MZSFC, nem edzett a többiekkel, a 18 éves tehetséget valószínűleg kölcsönadják egy alsóbb osztályú együttesnek.

További hiányzók is voltak az első edzésről. Az észak-macedón David Babunski hazája válogatottjával Európa-bajnoki selejtezőt játszott hétfőn este (az Anglia elleni, idegenbeli 7-0-s vereséggel végződött meccsen, a 67. percben, 6-0-s eredménynél állt be), emiatt csak később csatlakozik a sárga-kékekhez. Younn Zahary a Comore-szigeteki válogatottal játszott mérkőzést még a múlt héten szombaton (Lesotho otthonában nyertek 1-0-ra, Afrika Nemzetek Kupája mérkőzésen, amelyen a kövesdiek labdarúgója végig a pályán volt), emiatt kapott néhány nap plusz pihenőt, és csak a jövő héten kell visszaérkeznie.

Kállai Zalán sérülése miatt rehabilitációs foglalkozáson vett részt, neki még több hetet kell várnia arra, hogy teljes értékű munkát végezhessen.

A kölcsönökről

A Mezőkövesd Zsóry FC csapatában az elmúlt évadban kölcsönben szerepelt labdarúgók közül a 21 éves Lehoczy Roland végleg a kövesdiek játékosa lett. Az előző idényben a kövesdiek által kikölcsönzött labdarúgók közül Cseke Benjámin a DVTK-tól tért vissza, ő szinte biztos, hogy marad, míg a Dorogi FC-tól visszaérkezett Kotula Máté, az ETO FC Győrtől jött Babati Benjámin sorsa a közeljövőben dől el.