Az egyébként stabil mezőnyű és visszalépőket sem „produkáló” Közép csoportban három találkozó is elmaradt. A Sajószöged – Cserépfalu és a Tiszakeszi – Bükkábrány összecsapásokat azért nem játszották le, mert a vendégcsapatok létszám problémákra hivatkozva lemondták a meccseiket. A Bükkzsércre kiírt találkozót viszont a hazaiak bakija miatt nem rendezték meg: Kesznyéten gárdája ugyan megérkezett, az otthoniak viszont egyszerűen nem tudtak kiállni.

Heten elakadtak

– Olyan történt velünk, amelyre esetünkben még soha nem volt példa – kezdte Kovács József, a bükkzsérciek edzője, majd hozzátette: – Hatan voltunk, hét játékost pedig vártunk, ők azonban nem futottak be. A malőrt közlekedési nehézségeknek hívhatjuk, lefordítva ez annyit tesz, hogy elromlott az a társasgépkocsi, amelyik őket szállította. Ilyen sajnos van, nagyon restelljük azt a kellemetlen esetet és elnézést kérünk érte. Azt tudjuk, hogy így játék nélkül buktunk és saját szurkolótáborunkat is megrövidítettük, de mentségünkre felhozom, hogy először bakiztunk – ráadásul nem a zöld gyepen, hanem a bitumenen.

Az el sem kezdődött kilencven percekkel kapcsolatban felhívtuk Sajti Viktort, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának igazgatóját.

– A bajnoki hajrában valóban sok találkozó maradt el a második osztályban – közölte az elöljáró, majd így folytatta: – Természetesen követtük a történéseket, értesültünk a mulasztások okáról, vagy okairól, melyek között például betegségek, sérülések, ballagások, érettségik, ügyeleti beosztások, munkahelyi elfoglaltságok, külföldi utazások, meghibásodott járművek és mezőgazdasági idényjellegű elfoglaltságok szerepeltek. Az nyilvánvaló, hogy ezek is közrejátszottak, vagyis a felsorolások mögött valós problémák húzódtak meg, de az is elképzelhető, hogy néhány klubnál már spóroltak. Amennyiben nem múlt semmi egy adott találkozón, gondolok a pontszámra, a helyezésre, a korábban elért célkitűzésre, vagy a már a megvalósíthatatlan elképzelésre... – nos, erre vagy ezekre való hivatkozással talán könnyűszívvel engedtek el néhány összecsapást az egyesületek. Azokkal szemben, akik nem álltak ki, a szabályok szerint jártunk el, hoztunk szakciót, alkalmaztunk pontlevonást, vagy küldtünk írásbeli megrovást, egyebet nem tehettünk. KT



Labdarúgás: az ítéletek

A vármegyei igazgatóság versenybizottsága tárgyalt a három találkozóról és döntött: a 3 pontot Sajószöged, Tiszakeszi és Kesznyéten kapta, a táblázatba pedig a szokásos módon a 3–0-ás gólkülönbségeket számolták bele. Az pedig már csak „hab” a tortán, hogy a vétkes sportszervezetek közül Bükkábrány és Cserépfalu ismételt írásbeli megrovást kapott, Bükkzsérc pedig először részesült figyelmeztetésben.