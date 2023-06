A piros-fehérek csütörtökön délben be is jelentették, hogy 22 éves Karlo Sentic, a Hajduk Split hálóőre egy évre kölcsönbe érkezik Diósgyőrbe. A horvát kapus 16 horvát élvonalbeli bajnokin állt a kapuban a most véget idényben. Legutóbb 2023. február 26-án kapott bizalmat, az ezt követő 13 meccsen azonban nem jutott szóhoz, a szezon végén a 2. helyre befutó csapatnál.

Karlo Sentic csütörtökön már Diósgyőrben volt, orvosi vizsgálaton vett részt, és hétfőn jelen lesz a 2023/24-es évad első közös DVTK edzésén.