Atlétika- A Miskolci Maraton Hétvége első napján 344, az ország minden részéből, és Szlovákiából érkezett sportember próbált szerencsét. A rendező Marathon Club Egyesület, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a kiemelt technikai partnerként közreműködő Biennale Nonprofit Kft. tagjai pénteken, a sokszori esőzéssel tarkítva a Majális-parkban, a Királyasztalon alakították ki a versenyközpontot, melynek környékére jutott az égi áldásból a verseny napjára is.

Koszorúzás után

Az első rajtot megelőzően – folytatva az eddigi hagyományokat – rövid ünnepséget tartottak Kisgyörgy Ádámnak, a verseny ötletgazdájának, elindítójának, a Marathon Club alapító elnökének a 2012-ben, a helyszínen elhelyezett emléktáblájánál. Koszorút helyezett el Veres Pál, Miskolc polgármestere, a verseny fővédnöke, Brógli Máté, a Marathon Club Egyesület alelnöke, és a versenyzők nevében a Veresegyházán élő dr. Horváth György, aki eddig még egyszer sem hiányzott erről az erőpróbáról. Előbb a maraton-egyéni (42,4 km), a maraton-váltó (4×10,6 km), a félmaraton (21,2 km) és a kismaraton (10,6 km), majd a minimaraton (3,5 km) mezőnye vágott neki az erősen felázott talaj miatt külön kihívásokat is jelentő megmérettetésnek.

A 1320 méteres szintemelkedésével a királyszámot jelentő maratoni távra vállalkozók közül a férfiaknál a debreceni Kozma Szabolcs tudott legjobban alkalmazkodni a helyenként extrém talajviszonyokhoz. Dicséret illeti a fiatal sajóvámosi tehetséget, Sántha Norbertet az ezüstért, a korábbi többszörös dobogós Csuja Gábort a bronzért, és az ezúttal hatodik helyen célba érkező, rá jellemző módon óriásit küzdő hosszútávfutó legendát, Bogár Jánost is, aki 58 évesen mutatott példát ismét a jelenlevőknek. A hölgyeknél a korábbi többszörös győztes, sérülése után visszatérő miskolci Szanyi Ágnes ezúttal is látszólag könnyedén, szinte végig mosolyogva harcolta ki a dobogó legmagasabb fokát.

A maraton-váltók versengésében, ahol meggyőző fölénnyel nyert a MyTeam, az Ó-Bükki Farkasok és a Világbéke-Boyz befutóembere hatalmas hajrában döntötte el a bronzérem sorsát, melyet végül, mindössze 1 mp különbséggel az előbbi egység érdemelt ki. Félmaratonon Jedlinszki Gábor és Behan Anikó is magabiztosan szerezte meg az elsőséget. A kismaraton női abszolút győztese a mindössze 11 esztendős miskolci Pocsai Noémi lett. Ugyan ezen a távon a férfiaknál Tugyi Levente nyert a tőle megszokott módon.

Elismerés és elképedés

– A kezdetektől, 1991-től veszek részt az eseményen, ez idő alatt sok mindent megéltünk már társaimmal futóként, majd rendezőként is – fogalmazott Szűcs István, a Marathon Club Egyesület elnöke. – A szombati viadal a megszokottnál jóval nagyobb igénybevételt jelentett összeszokott, lelkes rendezői csapatunknak, mint, ahogy természetesen a hozzánk ellátogatott sportembereknek is. Mindannyiunk nevében szeretném kifejezni maximális elismerésünket valamennyi futónak a sárral, a csúszós pályával hősiesen megvívott csatájukért. Szembesültünk egy olyan jelenséggel is, melyre több, mint 30 év alatt még nem volt példa. Miután rendezőtársunk pénteken délután az esőben, sárban gigászi munkát végezve tökéletesen kijelölte a pályánkat, a szombat reggeli ellenőrzés során döbbent rá, hogy azt bizony ismeretlenek kilométereken át szándékosan tönkretették. A jelölő szalagokat átkötötték, a jelző nyilakat kihúzták a helyükről és teljesen más irányba mutató módon ütötték le azokat a földbe. Amennyiben ezt a gátlástalan aljasságot nem vesszük észre, akkor az egész mezőny eltévedt volna az erdőben. Felháborító és elképesztő, hogy vannak olyanok, akik pénteken este fél 6 után veszik a bátorságot és a fáradtságot ilyen undorító cselekedetre, mellyel Miskolc jó hírét is megtépázhatták volna.