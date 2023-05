Sajószentpéter-Bánhorváti – Tiszafüred 2–2 (1–2)

Bánhorváti, 20 néző. V.: Mező I.

Sajószentpéter-Bánhorváti: Horbász – Fenyvesiné, Szabó M., Károly-Madarász, Ruszó, Balogh R. Cs: Dienes N., Rákiné. Edző: Balogh József.

Tiszafüred: Juhászné – Szőke, Szincsák, Farkas, Zimányné, Csatóné. Cs: Hídvégi, Gacsal. Edző: Bóza László.

G.: Szabó M., Károly-Madarász, ill. Farkas (2). Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Balogh József: – Sajnos nagyon sok helyzet kimaradt. Gratulálunk a Tiszafürednek!

Bóza László: – Ragyogó ellenfél ellen sikerült pontot szereznünk. További sok sikert a hazai csapatnak.

Tiszaújváros – Mezőkövesd Zsóry 3–3 (3–0)

Tiszaújváros, 20 néző. V.: Leveleki.

Tiszaújváros: Katona B. – Katonáné, Tímári, Pap S., Lehr, Pap A. Cs: Halász, Gaál, Fodor, Stegerán, Vitányi. Edző: Dohány László.

Mezőkövesd Zsóry: Duchony – Kaló-Kaposvári, Tusz-Duchony, Berecz, Tóth R., Molnár V. Cs: Dányi, Pongrácz, Klauzsovics, Papp D. Edző: Papp Sándor.

G.: Tímári (3), ill. Molnár V. (2), Tóth R. Jók: Katona B., Pap A., Tímári, ill.

Dohány László: – Agresszívan, jól kezdtük a mérkőzést, korán sikerült gólt szereznünk! Az első játékrészben az ellenfél kapujára végig veszélyesen játszottunk és bár a vendégeknek is voltak lehetőségei, sőt büntetőt is lőhettek, mégis három gólos előnnyel vonulhattunk szünetre. A második félidőben nagyon korán gólt kaptunk, majd még egyet, amitől az ellenfelünk vérszemet kapott, mezőnyben fölénk nőtt. Bár 3–2-nél is voltak helyzeteink, hogy növeljük előnyünket, már csak egy gól esett a mérkőzés legvégén. Sajnos nem mi szereztük. Akármennyire is rossz érzés ilyen kései góllal pontokat veszíteni, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a döntetlen közelebb áll a játék képéhez.

Papp Sándor: – Az első élidőben elkövettünk minden olyan hibát, amit fociban el lehet: öngól, kihagyott helyzetek és büntető. A szünet után nyújtott küzdésért azonban mindenki dicséretet megérdemel a csapat, de ez csak a vereség elkerüléséhez volt elegendő.

Portálunkon korábban már közöltük, így az eredmény emlékeztetőként:

Hernádnémeti – Szirmabesenyő 4–0 (2–0)

A Kurityán visszalépése miatt az Alsózsolca szabadnapos volt.

A bajnokság állása

1. Hernádnémeti 9 7 1 1 29–7 22

2. Szirmabesenyő 9 5 3 1 22–10 18

3. Alsózsolca 7 4 2 1 20–10 14

4. Sajószentpéter-Bánhorváti 9 3 4 2 14–13 13

5. Mezőkövesd Zsóry 9 2 3 4 15–22 9

6. Tiszafüred 8 - 3 5 3–21 3

7. Tiszaújváros 9 - 2 7 8–28 2

8. Kurityán visszalépett, kizárták

Képek: illusztráció Fotó: Mező László