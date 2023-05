Az idény negyedik, utolsó öttusa világkupa-fordulóján, a szófiai megméretés keddi nyitónapján négy magyar női versenyző állt rajthoz, köztük a Swimming PC sportolója, Guzi Blanka. A miskolci klub sportolója azzal a tudattal vághatott neki a selejtezőnek, – azok után másfél héttel, hogy Budapesten megnyerte a 2023 világkupa sorozat harmadik versenyét, – hogy ha a két részre osztott mezőny, B jelű csoportjából, a 29 sportoló közül az első 14 hely egyikén végez, akkor nem csak, hogy biztosan bejut az elődöntőbe, hanem Martinek János szövetségi kapitány korábban közzé tett bejelentése alapján Gulyás Michelle mellett ő lesz a másik biztos magyar induló az év hátralévő fő világversenyein.

Guzi Blanka sikerrel vette ezt az akadályt, hiszen gyengébb vívása után (holtversenyben 22-23. volt), úszásban hozta az elvárhatót (9. hely), a kombinált számban pedig nagyon jól ment (3. hely), és az összesített rangsorban végül a 9. helyet szerezte meg a csoportjában. Ez egyben azt is jelenti, hogy a május végén kezdődő ankarai világkupa döntőben szinte biztos, hogy ott lesz (ide a vk-sorozatban a legjobban szerepelt 36 versenyzőt hívják meg, országonként maximum 3 főt), és nem mellékesen a június 25-én Krakkóban sorra kerülő Európa-bajnokságon, és az augusztus 21-én kezdődő világbajnokságon is képviselheti a magyar színeket. Az idei világversenyeknek az ad kiemelt jelentőséget, hogy ezeken olimpiai kvóták szerezhetők.

A most zajló, bulgáriai világkupa versenyen Guzihoz hasonlóan Bauer Blanka is továbbjutott a B-csoportból, a 11. helyen, az A-csoport 29 fős mezőnyében Réti Kamilla a 14. lett, és ez szintén elődöntőt ért, Barta Luca 19. pozíciója viszont a búcsút jelentette.