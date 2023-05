Röplabda: NB I Liga

Férfi NB I Liga, döntő, 4. mérkőzés

MEAFC-Miskolc – Vidux-Szegedi RSE (Miskolc, Egyetemi körcsarnok, péntek, 19.30)

Bagó László, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Most is úgy készültünk, mint az eddigi mérkőzésekre. Végletekig kiélezett szettekre, végjátékokra számítunk, és arra, hogy ismét feszült lesz a hangulat, de az ilyen ki-ki játszmákat általában megnyerjük. Vagyis, fejben is maximálisan ott kell lennünk a pályán. Összesítésben 2-1-re vezetünk, azonban tisztában vagyunk azzal, hogy az ilyen párharcot lezárni a legnehezebb. A Szeged sem adta fel a csatát, szeretnék, ha még folytatódna náluk. Nekünk kell kiharcolni a sikert, ők biztos, hogy nem fogják ideadni a győzelmet. Páran, párszor már ráfaragtak arra, hogy nem figyeltek kellően, és ,,belül" már ünnepeltek, mi nem szeretnénk elkövetni ezt a hibát. Várunk minden szurkolót, aki kíváncsi egy jó röplabda meccsre, reméljük, telt ház lesz.