A labdarúgó NB I-ben a 32. kör a bennmaradás és a kiesés szempontjából tisztuló kép persze zavarokat is okozhat. A Mol Fehérvár FC ugyanis a Zalaegerszegi TE FC-t látta vendégül és 3–0-ra nyert, a Budapest Honvéd pedig a Mezőkövesd Zsóry FC-t fogadja vasárnap 14 óra 10 perctől és addig, amíg a találkozók nem érnek véget, felesleges számolgatni, osztani, szorozni, esélyeket latolgatni – és a 33. forduló műsoráról tárgyalni.



Nagyon nehéz lesz

– Rendkívül fontos mérkőzést játszunk a Budapest Honvéd ellen – kezdte Kuttor Attila, a kövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Küzdelmes, kiélezett és nagyon nehéz találkozóra számítok vasárnap. A korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is szeretnénk a saját játékunkat bemutatva jó eredményt elérni. Természetesen mindig az a célunk, hogy pontot, vagy pontokat szerezzünk, ez most a legfontosabb feladatunk és célunk. Szurkolóink minden mérkőzésen sokat segítenek nekünk, amit ezúton is szeretnék megköszönni és most szintén számítunk a támogatásukra.