Újabb szintet lépett felfelé a Kassa-Miskolc Ultramaraton futóverseny, melynek április 22-én, szombaton rendezték meg az ötödik felvonását. A magyar és szlovák közreműködők példás összefogásának köszönhetően nagy sikert aratott esemény résztvevőinek száma jelentősen nőtt tavalyhoz képest, ráadásul a nemzetek száma is négyre emelkedett az eddigi kettőről.

A korán reggel, 6:00 órakor, a miskolci Szent István térről elsőként a 117 km-es távot egyéni és páros indulók lódultak neki a 117 km-es távra. A rajt ceremónia részét képező név szerinti beszólítás után kézfogással kívántak jó versenyt egymásnak a futók, ami sportszerűségből jeles volt! Egy órával később lódultak neki az 5 és 10 tagú váltók kezdőemberei is, köztük négy Visegrádi 4-es testvérváros, Ostrava, Kassa, Katowice és Miskolc egységei is.

A négy ország, négyszáznál több futóját felvonultató rajtokat megelőzően Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere, a verseny egyik fővédnöke, Badány Lajos, Miskolc alpolgármestere és Mário Svec, a kassai önkormányzat ifjúsági és sportosztály vezetője köszöntötte az egybegyűlteket.

A futók - az MRCC kerékpárosainak kíséretében - Miskolcot a repülőtér felől elhagyva vették az irányt - az újonnan frissítőpontként becsatlakozó Szirmabesenyőn és Halmajon is áthaladva – Kassa felé, ahol a Szent Erzsébet Dóm mellett, a főutcán pillanthatták meg a célkaput. Tehették mindezt a magyar és szlovák rendező partnerek, a két testvérváros, a települések, a rendőrség, a polgárőrség, a két város maraton klubja, az önkéntesek példaértékű, egymást segítő munkájának köszönhetően.

Szlovák abszolút siker, magyar egyéni győzelmek

Abszolút elsőként a – megvédve tavalyi elsőségüket – a BK Szpartak Medzev férfi 10 fős váltója szakította át a célszalagot. Ők voltak az egyedüliek a mezőnyben, akik 9 órán belül teljesítették a távot. A férfi egyénit a végig egyenletes tempóban haladó Mészáros Roland nyerte meg, míg a hölgyeknél az egyéni abszolútban második (!) időt teljesítő Tóth Tímea győzedelmeskedett.

- Tavaly indultam már ezen a versenyen, akkor is és most is kifogtuk a meleget – mondta Mészáros Roland. - A Miskolcról Kassára vezető pálya sokkal keményebb, mint a fordított irány, hiszen lényegesen több a szintkülönbség. Volt olyan magas emelkedő, amikor azt hittem, hogy az „égbe megyünk”. Nagyon boldog vagyok, hogy győzni tudtam!

A célban megannyi felemelő és örömteli pillanatot rögzíthettek a jelenlevő szurkolók és a média képviselői. Ezek egyike volt, amikor a férfi abszolút második Gerda Lajos térdre borult a beérkezést követően és feleségével a nyakában, örömében sírásban tört ki.

A befutást követően mindenkinek járt az egyedi befutóérem és a frissítő-csomag. Az eredményhirdetésen, ahol Lucia Gurbalova, Kassa főpolgármester-helyettese, Branislav Koniar, a 100. Kassai Béke Maraton versenyigazgatója, a Kassai Maraton Klub elnöke, Badány Lajos, Mário Svec, Borkúti László, a szervező bizottság elnöke is részt vett, a támogatók felajánlásainak köszönhetően jutott ajándék bőven a legjobbaknak. A verseny résztvevői között megtartott internetes sorsolás nyertese az 58 évesen is az 5. helyen végzett Bogár János lett. „Díjazott Dream Team” S, hogy mennyire érezték magukénak az eseményt a partner-települések, ennek bizonyságul: Sváb Antal Szikszó, Kozma István Hernádkércs, Sáfián Ádám Abaújszántó, dr. Szegedi Szabolcs Vizsoly, Bodnár Krisztián Szirmabesenyő, Miroslav Sisak Nyzna Mysla, Peter Tomko Krasna Golianova polgármestere, Szalóczy Tibor, Gönc alpolgármestere és Kéked képviselője is ott volt az esti, kassai eredményhirdetésen, ahol a „Dream Team” tagjainak vittek ajándékot. A váltópont településekre legjobb időt teljesítő 10 futó pedig a következő volt: Tugyi Levente (UniTeam) - Sajóvámos, Bodnár Roland (Szirmabesenyő) - Szikszó, Denis Fridmanskt (BK Spartak Medzev) - Hernádkércs, Ludvig Herich ( BK Spartak Medzev) - Abaújszántó, Hankó Dávid (Hell Team) – Vizsoly, Tamáš Mačejný (BK Spartak Medzev) – Gönc, Radovan Vilk (Košice Marathon Team) – Kéked, Székely Sándor (Körútfutó Hajdúk) – Nyzna Mysla, Tordai Richárd (R.I.O.l.) – Krasna Golianova, Magicz Dávid (Világbéke) – Kassa.