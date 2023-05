A XXXII. Tisza Triatlon keretében, május 20-án rendezik meg Tiszaújvárosban a klubcsapat országos bajnokságot, melyen a házigazdák elit férfi együttese címvédésre készül. A verseny második napján egyéni ranglistaverseny kínál megmérettetési lehetőséget.

A kétnapos esemény egyfajta felvezetéseként, május 20-án, szombaton délelőtt utánpótlás kerékpárverseny várja az U13, U15, U17 korcsoportos fiatalokat, akik 7 órától, a Tiszaújvárosi Strandfürdő Szederkényi úti hátsó bejárata mellett, a strand területén kívül felállított versenyirodán vehetik át a rajtszámokat. Érvényes triatlon versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak a helyszínen lehetőségük nyílik az induláshoz szükséges kerékpáros licensz kiváltására. Az útvonalat Tiszaújváros és Tiszaszederkény között jelölik ki a szervezők. Az első rajt 8.30 órakor lesz, eredményhirdetés 11.15 órakor.

A triatlon klubcsapat országos bajnokság első rajtja szombaton, 13 órakor lesz a strandfürdő 50 méteres medencéjében, ahonnan a depóba vezet az út, innen kiindulva pedig jöhet a kerékpározás, majd pedig a futás.

Meglepetést okozhatnak

A XXXII. Tisza Triatlon vasárnapi második versenynapján reggeltől aquatlon és utánpótlás korcsoportos triatlon egyéni ranglista verseny lesz, míg a nagyok 13 órától versengenek majd az érmekért és a pontokért.

- Idén is nagyon komoly érdeklődés van a Tisza Triatlon iránt, melyhez hozzájárulhat, hogy nálunk lesz az első nagy verseny ebben az évben – hangsúlyozta Lehmann Tibor, a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – Köszönetet szeretnék mondani a TiszaSzolg Kft.-nek, amiért a versenyünkre rendbe hozták a környezetet, feltöltötték a medencét. A klubcsapatok tekintetében 135 a limit, 120-130 nevezésre számítunk. Az egyéni versenyre 8-900 indulót várunk. Ami a mi szereplésünket illeti, a tavalyi elit férfi bajnokcsapatot erősítő Lehmann Bence ezen a hétvégén St. Pöltenbe, középtávon, versenyez. Így ezúttal a Lehmann Csongor, Kiss Gergely, Sinkó-Uribe Ábel, Sinkó-Uribe Aurél, Kovács Gyula összeállításban igyekszünk megvédeni címünket. Az UP2-es lányoknál a Lehmann Sára, Filep Zóra, Bán Lilla, Bartók Hanna trió, míg az UP1-ben a Bán Petra, Gál Boglárka, Hajdu Gréta hármas érhet oda a dobogó közelébe, de könnyen meglepetést okozhat a Vigh Sándor, Bálint Lóránt, Szabolcs Géza alkotta veterán triónk is. Másnap, az egyéni ranglista verseny férfi abszolútjában Sinkó-Uribe Ábel és a héten érettségiző Kovács Gyula a mezőny elején végezhet. Szeniorjaink közül Némethné Prill Katalin, Bán Csaba és Németh Ádám is a korosztályos dobogóért harcolhat.