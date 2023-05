A 61 esztendős szakember korábban vezetőedzőként dolgozott a világ legrangosabb jégkorong ligájában, az NHL-ben, legutóbbi munkája során pedig a KHL-ben szereplő Kunlun Red Star másodedzője volt.



Óriási múltja van

A mester figyelemre méltó játékos pályafutása során tizenhárom szezonon át kilencszáztizenöt mérkőzésen szerepelt az amerikai-kanadai profi bajnokságban: kilenc idényben erősítette a Boston Bruins csapatát, majd szerepelt a Los Angeles Kings, a Philadelphia Flyers és a Tampa Bay Lightning együttesében is. Játékosként a liga egyik legjobb védekező szellemű csatáraként tartották számon. Visszavonulása után rögtön elkezdte edzői karrierjét és hamar komoly szerepet kapott Bostonban. Elsőként a Bruins másodedzője volt, majd a következő szezonban a klub farmcsapatát, a Providence Bruins-t vezette az AHL-ben. Ezt követően a világ legrangosabb ligájában, az NHL-ben kapott vezetőedzői megbízást, két idényen keresztül irányította a Boston Bruins együttesét. A karrierje következő állomása keretében a kanadai juniorligában szereplő Yarmouth Mariners csapatát vezette, bajnokságot is nyert a klubbal, majd visszatért az NHL-be, de ezúttal a Toronto Maple Leafs szervezetéhez. 2017-ben elhagyta Észak-Amerikát és a kínai U18-as válogatott edzője lett, később pedig az orosz juniorligában szereplő KRS Heilongjiang vezetőedzője lett. Legutóbbi munkája során a világ második legrangosabb ligájában, a KHL-ben dolgozott, a Kunlun Red Star másodedzőjeként.



Új élményekre vágyott

– Élveztem azt a tárgyalási folyamatot, amely során éreztem a profi szemléletet és a szenvedélyt a diósgyőriek igazgatója és erőnléti edzője részéről – mondta Steve Kasper. - Imádom a jégkorongot és imádom az új kihívásokat. Tisztában vagyok vele, hogy a DVTK stabil hátterű multisport klub, a jégkorongnak pedig nagy hagyománya van a városban. A körülmények adottak ahhoz, hogy kiszolgáljuk a szenvedélyes szurkolótábort. Nagyon várom, hogy új élményeket szerezzek Magyarországon, remélem, hogy életreszóló kapcsolatokat építhetek ki Miskolcon. Az a típusú edző vagyok, aki elvárja a fegyelmezettséget. Szeretek nyugalmat árasztani a játékosaim felé és kimutatni, hogy hiszek bennük. Minden edzést és minden meccset lelkesen várok, úgy tekintek ezekre, mint remek alkalmakat a fejlődésre. Sokat adott nekem a hoki és szeretném továbbadni azt a tudást, amit az évek során elsajátítottam. Egy olyan csapatot szeretnék látni a jégen, ami egy erős alapra építve több játékrendszerben is képes játszani. Hiszek abban, hogy a fejlesztés, a játékrendszer és a kreativitás sikeresen tud együttműködni. A kemény munka mindig kifizetődik, szeretném elérni, hogy a játékosok örömmel jöjjenek a jégcsarnokba dolgozni. Bízom benne, hogy olyan csapatunk lesz, amelyik büszkévé teszi a publikumot. Sok jó dolgot hallottam már a DVTK szurkolókról, akik nagymértékben tudják segíteni a csapatot. Várom, hogy találkozhassak velük, addig a nyár folyamán feltérképezem a ligát és a csapatunkat, valamint elkészítem az edzésterveket annak érdekében, hogy felkészülten kezdhessük meg a közös munkát a következő szezonra.



Láda Balázs szavai

– Olyan vezetőedzőt kerestünk, aki rendszerben gondolkozik, minden részletre kiterjedően tudja irányítani a munkát, nyitott gondolkodású és partnerként kezeli a kollégáit. Steve Kasper megfelel ezeknek a kritériumoknak, a tárgyalások során éreztük, hogy motivált és szeretne maradandót alkotni a DVTK Jegesmedvéknél. Örülünk neki, hogy egy ilyen szakembert sikerült bevonni a magyar jégkorong közegébe. A jégkorong legmagasabb szintjein dolgozott, de nem csak emiatt esett rá a választásunk – mondta Láda Balázs, a DVTK Jegesmedvék General Managere.



Névjegy

Steve Kasper

Születési idő: 1961.szeptember 28.

Születési hely: Montréal, Kanada

Állampolgárság: kanadai



Játékos pályafutása

1992/1993 Philadelphia Flyers (NHL), Tampa Bay Lightning (NHL)

1991/1992 Philadelphia Flyers (NHL)

1989-1991 Los Angeles Kings (NHL)

1981-1989 Boston Bruins (NHL)

1979-1981 Verdun/Sorel Eperviers (QMJHL)

1977-1979 Verdun Eperviers (QMJHL)



Edzői pályafutása

2018-2020 Kunlun Red Star (KHL) – másodedző

2018/2019 KRS Heilongjiang (MHL) – vezetőedző

2017/2018 Kína U18 válogatott – vezetőedző

2012-2015 Toronto Maple Leafs (NHL) – scout igazgató

2009-2012 Toronto Maple Leafs (NHL) – scout

2007/2008 Yarmouth Mariners (MJAHL) – vezetőedző

1995-1997 Boston Bruins (NHL) – vezetőedző

1994/1995 Providence Bruins (AHL) – vezetőedző

1993/1994 Boston Bruins (NHL) – másodedző