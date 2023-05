Az egyik különlegességgel minden kétséget kizáróan Bodnár Ádám (képünkön) dicsekedhet: az I. osztályú keret tagjának az édesapja és a nagyapja egyaránt ismert sípmester volt, ennek következtében aligha kétséges, hogy a majdani dédunoka is bíró lesz.

További csemegék: Vinter Gábor NB III-as dirigens húga, Vinter Renáta is erre a szakmára adta a fejét, egy évvel ezelőtt vizsgázott, de az sem mindennapos, hogy férj és feleség – Vinter Gábor és Vinter-Gecsei Andrea – ugyanebben a műfajban utazik.

Porcs Tamást és Porcs Patrikot, azaz apát és fiát gyakran együtt küldik meccsekre, aztán akad még néhány sztori: Sántha Péter és Sántha Szabolcs ikrek, aztán vármegyénkben Pásztorokból is van/volt néhány (Alex, Balázs, Ferenc, Máté), továbbá ismert dinasztika a Suhajéké (Ádám, Árpád).

Akadt más, több mint érdekes kísérlet is: Bujnóczki Bence kedvese, Juhász Evelin a hírek szerint a kosárlabda játékvezetés iránt érdeklődik és majd elválik, hogy látjuk-e a parketten?