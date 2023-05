Vasárnap a 38. fordulóval zárul a labdarúgó NB II 2022/2023-as szezonja, az már eldőlt, hogy melyik két csapat jut fel az NB I-be (DVTK, MTK), és a két kieső klub közül egynek a neve már ismert (20. Dorogi FC, 31 pont). Azonban a másik búcsúzó (az utolsó előtti, 19.) még ,,kerestetik", illetve az a három klub is, amelyik osztályozót játszik majd a bennmaradásért a három NB III-as csoport (valamelyik) bajnokával. Merthogy a következő évadban a második vonal létszáma 18-ra csökken.

Az biztos, hogy a 19. helyezett Békéscsaba 1912 Előre FC (37 pont) maximum osztályozós lehet, vagy marad kieső (Ajkán lépnek pályára 19.45-től). Hasonló a helyzet a 18. Nyíregyháza Spartacussal (38 pont), akik a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadják vasárnap Kisvárdán. A 17. Szentlőrinc (39 pont) éppen a KolorCity Kazincbarcikai SC (14. hely, 42 pont) vendége lesz vasárnap 19.45-től, a két gárda között még a HR-Rent Kozármisleny (15. hely, 41 pont), és az Aqvital FC Csákvár (16. hely, 41 pont) található – előbbiek Siófokon, utóbbiak Győrben lépnek gyepre.

A Barcikának a lőrinciek elleni hétvégi győzelem a biztos bennmaradást, az osztályozó elkerülését jelentené. Döntetlennél 43 pontra lépne előre a KBSC (amelynek maradna a 11 sikere, és első körben ez dönt azonos pontszám esetén), a Kozármisleny, illetve a Csákvár, esetleges 3 pontjukkal (44-44) osztályozós pozícióba taszíthatnák az észak-borsodiakat. Ebben a hármas összevetésben akár még a gólkülönbségnek is jelentősége lehet.

Amennyiben kikapna a sárga-két alakulat, akkor is elsősorban ezt két meccset kellene figyelni, a szentlőrinciek a borsodi győzelmükkel ugyan ugyanúgy 42 egységen állnának, azonban a KBSC akkor is előttük maradna, mert 11 sikerük lenne, ellenfelük 10-ével szemben. A lőrinciek sima bennmaradásához a Csákvár és a Kozármisleny bukása egyaránt kellene. Információink szerint az osztályozó sorsolását kedden délelőtt 11 órától tartják az MLSZ-ben.

Úgy érzi, jogosultak

– A saját kezünkben van a sorsunk – mondta Csábi József, a KolorCity Kazincbarcikai SC vezetőedzője. – Sokat dolgoztunk azóta együtt, mióta februárban megérkeztem a klubhoz, úgy a pályán, mint a pályán kívül. Mindenki pontosan tudja, hogy mi a tét, bízom a játékosokban, miként eddig is. Voltak az utóbbi időben minimális vereségeink, de ezek alkalmával is sikerült felvinnünk azt a játékot a pályára, amit elképzeltünk, a mentalitása, a szervezettsége a csapatnak rendben volt. Pontosan ezért hiszem azt, hogy jogosultak vagyunk a másodosztályra, és ezt most, az utolsó körben ismét szeretnénk bizonyítani. Lehet persze az egyenlet sok ismeretlenes, ilyen-olyan opciókkal, azonban nekünk nem a más pályákat kell figyelgetni, mások lehetőségeit vizsgálni, hanem maximálisan magunkra kell koncentrálni. Egy ilyen ki-ki mérkőzésen a taktikának is kiemelt jelentősége van, hogy mit, mikor csinálunk, mit, mikor ,,húzunk meg". A Szentlőrincnek még több kell, még inkább fontosabb ez a mérkőzés, ez is befolyásolja majd a meccs képét. Mindkét oldalról nagy-nagy csatára számítok, minden téren. Három héttel ezelőtt még nem ez, hanem egy picivel más volt az elképzelésünk, de egy újoncnak nem könnyű akkor a helyzete, amikor csökkentik a bajnokság létszámát. Legrosszabb esetben is van, lesz még egy lehetőségünk, de természetesen nem arra készülünk.

A KBSC-ben Szekszárdi T. maródi, míg Szekszárdi M. legutóbb a fővárosban, az MTK Budapest elleni mérkőzésen a kiállítás sorsára jutott, így a záró felvonást eltiltás miatt kénytelen kihagyni. A várható kezdőcsapat: Megyeri I. G. – Szemere, Lippai, Heil, Süttő – Csatári, Kovács B., Szabó B., Nagy J. – Pálinkás, Kurdics. MI



Adományátadás is

A barcikai klub kérése, hogy aki csak teheti, KBSC-s emblémás ruházatban, akár szurkolói sállal a nyakában érkezzen a helyszínre. A csapatokat az U7-es korosztályú keret tagjai kísérik majd be, akik a félidőben bemutatót is tartanak a közönség részére. A mérkőzés elején átadják a KBSC-család által gyűjtött adományt – a komplex szívfejlődési rendellenességgel született – Kovács Vencinek és családjának.