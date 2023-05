A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a mai napon nem csak a bajnoki aranyérmeket kapják meg a Diósgyőri VTK jétékosai, stábtagjai, a labdarúgó NB II-ben elért 1. hely jutalmául, a délutáni Diósgyőri VTK – ETO FC Győr mérkőzést követően, hanem egy kupát is, ugyanis a a 40 darab aranyazott érem mellett a bajnokság díjazásaként ez is szerepel a versenykiírásban.

Érdekesség, hogy a DVTK legutóbbi, 12 évvel ezelőtti NB II-es bajnoki címének éremosztó ünnepségén is volt egy serleg, de akkor a szövetség versenykiírásában még nem szerepelt kupa díjazás. Az a kupa a diósgyőriek akkori ügyvezetőjének, Dudás Hunornak a megrendelésére került Miskolcra, és az akkori fiesztának egy show eleme volt.

A mai kupa- és éremátadón a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről a felügyelő bizottság elnöke, Kecskés László közreműködik. Érdekesség, hogy a DVTK legutóbbi, – az MLSZ által díjazott sorozatában elért – elsősége idején, a 2014-ben elnyert Ligakupa alkalmával is ő volt az átadó a szövetség részéről. Nem véletlenül, ő ide hazajön, lévén miskolci, a diósgyőri klub egykori ügyvezetőjének, Kecskés Lászlónak a fia.