A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tisztújító közgyűlést tartott kedden. Az eseményen új elnököt választottak, a 42 éves, korábbi válogatott játékos, Báder Márton személyében, aki a 13 év után leköszönő Szalay Ferencet váltotta.

A sportág új vezetője új összetételű elnökséggel dolgozik a jövőben, ám vannak olyan elnökségi tagok, akik a most véget ért ciklusban is segítették a szövetség munkáját. Közéjük tartozik Sántha Gergely, a DVTK elsőszámú vezetője is. Rajta kívül szintén elnökségi tag maradt Becsky István, Bokor Ákos, Fűzy András, Hajdu Péter, Pukler Gábor. A grémiumba négy új tag került: a 127-szeres válogatott Dávid Kornél, az eddigi egyetlen magyar NBA-kosaras, továbbá a 110-szeres válogatott Mészáros Zalán, az 52-szeres válogatott Krasovec Péter, valamint Pantl Péter, a Mol-csoport kommunikációs igazgatója.