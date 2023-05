Röplabda: NB I Liga Férfi NB I Liga, döntő, 4. mérkőzés MEAFC-Miskolc – Vidux-Szegedi RSE 3:0 (17, 19, 21) Miskolc, Egyetemi körcsarnok, 350 néző. V.: Ladányi, Nagy Zs. MEAFC-Miskolc: McLaughlin, Kozsla, Komlósi, Kovács Z., Árva, Csizmadia. Csere: Karóczi (liberó), Simkó, Szabó P. Vezetőedző: Bagó László. Bagó László: - Ez a párharc igazából az előző meccsen, Szegeden dőlt el, amikor nyerni tudtunk. Most már csak fel kellett tenni a pontot az ,,i” betűre. Aprólékos munkával kellett felőrölni a vendégek ellenállását, a fiúk hittek magukban, és az elvégzett munkában. Köszönöm az egész évet a játékosoknak, a vezetőségnek, hogy megteremették ezt a lehetőséget, amivel élt is csapat. Remek volt a hangulat, köszönjük a közönségnek is a támogatást. Az egyik fél 3. sikeréig tartó párharc végeredménye: 3-1, a MEAFC-Miskolc javára.