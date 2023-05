Az autósportban benne van, mégsem kalkulál vele az ember. Csak sajnálkozik, amikor mégis megtörténik. Csomós Miklós és Nagy Attila komoly tervekkel vágott neki a rali Európa bajnokság (ERC) legutóbbi futamának, de a Kanári-szigeteken a kettős számára idő előtt véget ért a száguldás. A kiesést tovább súlyosbítja, hogy nem műszaki probléma miatt történt, hanem egy hatalmas bukás okozta a borsodi kettős vesztét. Az események nyilván mély nyomot hagytak a párosban, mind fizikai, mint lelki szempontból.

Alaposan benézték

– A körülményekhez képest jól vagyunk, de azért mégsem – mondta félig viccesen Csomós Miklós. – Nem ez volt az első ilyen „kalandunk, hiszen tavaly a Barum Rallyn is nagyot buktunk. Ez viszont mégis egészen más volt. A sebek beforrnak, lelkileg azonban jobban megviseltek a történetek. Attilával együtt mérgesek vagyunk magunkra, mert egyértelműen pálya felírási hibát vétettünk. Az a kanyar nagyobbat tört, mint amit előzetesen gondoltam, és az előtte lévő részeken is nagyobb tempót diktáltunk, így esélyünk sem volt az úton maradni. Szimplán egy hiba volt, amiért nagy árat fizettünk. A Kanári-szigeteken többszáz kanyar van, ez viszont legyőzött bennünket. A közvetlenül mögöttünk rajtoló páros nem látott minket, de az utána érkezők megálltak, akkor már kiszálltunk az autóból. Simon Wagner a tűzoltó készülékét is odaadta, amit ezúton is köszönünk. Sok időt és energiát fektettünk a versenybe. Rengeteg belsőkamerás felvételt néztem, pontos taktikánk volt, amit mindketten betartottunk. Nem akartunk kockáztatni, nem vállaltuk túl magunkat. Ezt az egy kanyart írtuk fel rosszul. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk a szurkolóknak jó eredményt elérni.

Pedig a verseny jól kezdődött a magyar páros számára. Nagyon jó hangulatban, kipihenten érkeztek a versenyre. Ismerték a helyszínt, így sokkal nyugodtabban készültek, mint egy évvel korábban. A páros taktikája az volt, hogy a kvalifikáción a lehető legjobb eredményt érjék el, hogy minél előrébb tudjanak rajtolni. Harmadik időt autóztak és a második rajthelyet választhatták. Mint utóbb kiderült, sajnos ennek nem volt jelentősége.

Nagyon összetört

Első és legfontosabb, hogy a két borsodi ralissal nem történt nagyobb baj. Az Skoda Fabia viszont nagyon összetört, csak nagyon apró, minimális dolgok menthetőek meg belőle. Ez viszont alapjaiban meghatározza a folytatást. A HUMDA kettőse nyilván úgy tervezte, hogy a jövő hét végén rajthoz állnak a soron következő lengyelországi viadalon. Ez nem valósulhat meg, mert nincs mivel. Reálisabb esély mutatkozik arra, hogy a június közepén esedékes lettországi versenyen jöhetnek egyenesbe a dolgok.

Jelentős kár

– Az esztendő tervezésekor ilyen, több tízmillió forintos kár egyáltalán nem volt bekalkulálva – tette hozzá Csomós Miklós. – A hét futamra rendelkezésre állt a költségvetés, most viszont nagyon hamar és sok pénz kell kerítenünk arra, hogy az autót helyreállítsuk. Egyelőre nem látom, hogy hogyan és miképp, de az előttünk álló napok, hetek ezzel fognak telni. Bízom benne, hogy lesz olyan meglévő, vagy új partner, aki segíteni tud. Meglátjuk. Tudjuk, hogy a ralival ez az árnyékos oldala is együtt jár, de megélni nyilván jóval nehezebb. Nagy erőt ad viszont a szurkolók szeretete, mert rengetegen érdeklődtek felőlünk, sokan éreztek együtt velünk a sajnálatos események után. Bízom benne, hogy rövidesen látni fogjuk a helyzetből kivezető utat, és onnantól kezdve csak az előttünk álló feladatokra fókuszálhatunk majd.

Az ütközésről készült videó itt érhető el.