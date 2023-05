A másodosztályú női röplabda-bajnokságban, az NB I Ligában a Diósgyőri VTK csapata szerezte meg az aranyérmet, s ennek köszönhetően feljutott (visszajutott) az Extraligába. A piros-fehérek nagy csatát vívtak legnagyobb riválisukkal, a TFSE-vel, és úgy nézett ki, hogy a fővárosiak a március 18-i, DVTK elleni, 3:1-es győzelmüknek köszönhetően nem tudják már elveszíteni az első helyet. Azonban az Andrássy útiak a hátralévő öt összecsapásukat egyaránt megnyerték, míg a budapestiek az utolsó körben pontot sem gyűjtöttek a Vasas SC ellen, s így a Diósgyőr ,,visszaállt" a vezető pozícióba.

Vonzóvá lehet tenni

– A márciusi találkozó után azt mondtam: van még öt mérkőzésünk, van még hátra öt forduló, ahol tizenöt pontot lehet szerezni, amit ha megcsinálnak, akkor gratulálunk majd nekik, de mi ott leszünk végig a nyakukban, és minden egyes hibájukat igyekszünk majd kihasználni. Hogy nem fogjuk feladni, annak ellenére sem, hogy az a mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Örülök, hogy hittek ebben a lányok – nyilatkozta Németh Szabolcs, a diósgyőriek vezetőedzője. – Köszönöm a klubvezetésnek, hogy teljes mellszélességgel a csapat mögött állt, megkönnyítette a mindennapi munkát, hogy csak a röplabdára kellett figyelni, mindössze a jobbnál jobb formára koncentrálni. Köszönet szponzorainknak, és a folyamatosan növekvő közönségünknek. Tanubizonyságot nyert, hogy a női röplabdát igenis érdekessé, vonzóvá, szerethetővé lehet tenni a városban. Amikor még a Nyíregyházával vendégként itt jártunk, 40-50 szurkoló előtt játszottunk, most többször volt 400-500 nézőnk.

Oszlopos tagok voltak

A szakvezetővel felelevenítettük a tavalyi nyarat, hogy mik voltak az elképzelései, a célok.

– Abban egyeztünk meg a vezetéssel, hogy lesz két külföldi játékosunk, több nem, a cserepadra felesleges igazolni – sorolta Németh Szabolcs. – A kérés az volt felém, hogy az utánpótlásunkból töltsük fel a keretet a nyolc legpotenciálisabb játékossal, és derítsük ki, kiben van meg az elszántság, a fifika, és az egyéb faktor. Persze beszélgettünk akkor a feljutásról is, ám még nem az aktuális szezonra hangzott el, mint cél.

Az értékeléssel kapcsolatban a tréner az alábbiakat mondta el:

– A szlovák Vajdová, és a szerb Tosic abszolut húzóemberek voltak, oszlopos tagok, nagyban hozzájárultak ehhez az eredményhez. Mind a ketten jól érezték magukat a klubnál, utóbbi különösen megtalálta a maga közegét – közölte a piros-fehérek vezetőedzője. – Tehát velük meg voltam elégedve a nyújtott játékukat illetően, ugyanúgy, mint a magyar röplabdázóinkkal. Azért a mögöttünk hagyott évadot hat-hét emberrel vittük végig, ezt mentálisan bírni kellett, illetve kiderült, hogy a fizikális felkészülésünk jó volt. Ezt a magot sikerült úgy formában tartani, hogy elkerüljük az elkerülhető sérüléseket, mert egy váratlan esemény, egy szerencsétlen mozdulat bármikor jöhet, azt kizárni nem lehet, de az érintettek maguk is vigyáztak erre. A fiatalokkal az adott pillanatban tudtunk számolni, a bizalmat, amit megkaptak, azzal éltek. Nem nekik kellett meccseket, szetteket hozni, ez nem várható el olyan játékosoktól, akik még csak most találták ott magukat a felnőtt keretben.

Öt külföldivel

A DVTK augusztus elsején kezdi el a felkészülést a következő, immáron élvonalbeli évadra, s akkorra már összeáll az ,,új csapat", amiről az alábbi részleteket árulta el a tréner.

– Picivel mélyebb lesz a keretünk, mint az NB I-ben volt, a fiatalokkal együtt 14 játékossal szeretnék, szeretnénk dolgozni, benne olyan tíz fővel, aki bármikor bevethető – fogalmazott Németh Szabolcs. – A magyar játékosaink nagy része marad, és egy új, honi röplabdázónk lesz, aki tulajdonképpen visszatér: a Szent Benedek RA második, NB I Ligás gárdájától a júniusban 18. életévét betöltő Egri Boglárka, aki két éve ment el a klubtól. Korából adódóan nem tőle várjuk, hogy majd mérkőzéseket döntsön el, a különbséget jelentse a pályán – bár legyen így –, ha szabad így fogalmazni, ő egy hosszabb távú befektetés a DVTK számára. Öt külföldi játékossal tervezünk, közülük néggyel szóban már megegyeztünk, az átló pozíció az, ami még ebben a pillanatban kérdéses. Ezt az elkövetkezendő napokban, hetekben lezárhatjuk, és akkor elkezdjük bejelenteni a légiósainkat.

Németh Szabolcs az Extraligáról az alábbi gondolatokat is megosztotta:

– Más kávéház lesz, alázatosan kell majd dolgoznunk – hangsúlyozta. – Minden héten olyan mérkőzésünk lesz, amiből a 2022/2023-as szezonban összesen hat volt, a TFSE, a Veszprém, illetve a Vasas SC ellen. Az lenne a minimum, hogy legyünk stabilan a középmezőny tagjai, ha jobb sikerül, az nem baj, csak rosszabb ne legyen. Látva az igazolásokat, a Vasas továbbra is dominálja a bajnokságot, példaértékű a munkájuk, minden téren, mellettük még a top4-ben van, lesz a Békéscsaba, a Nyíregyháza, és a Balatonfüred. Utánuk jöhet a Kaposvár, az UTE, a DVTK, és a székesfehérvári MÁV Előre hátsó négyes. Kemény lesz, nagyon kemény, de hiszem, hogy a külföldiek, akiket találtunk, nagy hasznára lesznek a csapatnak. Van egy hosszú távú vízióm, hogy a légiósok is olyan minőségűek legyenek, hogy ne kelljen mindig őket cserélgetni. Amennyiben tudunk szépen előre haladni, és én is maradok – amihez kellenek a folyamatos jó eredmények – akkor az ötödik évben reálisan ,,mehetnénk" az éremért.