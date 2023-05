Kuznyecov Szergej: – Szeretném megdicsérni a srácokat az elvégzett munkáért. Volt már olyan, hogy hátrányba kerültünk, ahogy ma is, de a csapat bizonyította, hogy van karaktere, győzelmi vágy a játékosokban, és ennek köszönhetően megfordítottuk az eredményt. Az ellenfelünk egy megpattanó lövést követően, talán az első kapura lövéséből szerzett vezetést, de ezután sem adták fel a srácok. Amit gyakoroltunk azt visszaadták ma is a fiúk, támadtunk, helyzeteket dolgoztunk ki, szereztünk három gólt, ami lehetett volna több is. Büszke vagyok a srácokra, az első telt házas mérkőzésünkön a szurkolók fantasztikusak voltak. Örülök, hogy a futball-láz eljött Miskolcra.

Antonio Munoz: – Voltak olyan időszakok, amikor elégedett voltam a játékkal. A vezető találatunk után túl gyorsan kaptuk az egyenlítő gólt, és ez a gól a DVTK-t feldobta. A mérkőzés nagy részében nyomás alatt voltunk, de szerintem a találkozó jelentős részében partnerei voltunk a hazaiaknak. Játékosaink mindent megtettek ma a pályán.