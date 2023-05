Óriási roham lesz Mezőkövesden

A nagy érdeklődésre való tekintettel a városi stadion 1-es jegypénztárában lehet jegyet vásárolni az MZSFC – FTC NB I-es focimeccsre

A bajnoki találkozót május 28-án, vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a fürdővárosban.

A jegyértékesítés május 22-én, hétfőn 12 órakor kezdődött a szurkolói boltban a nagy érdeklődéssel várt Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC találkozóra.

Elővételben, személyesen a mérkőzés előtti utolsó hétköznapig lehet megvásárolni a belépőket a szurkolói boltban 9 és 17 óra között, a városi stadion üveges főépületével szemben (Széchenyi út 56.). Meccsnapon a stadionban van lehetőség jegyvásárlásra. Fizetni az összes pénztárban készpénzzel, bankkártyával és OTP-s Szép kártyával is lehet. A klub felhívja a figyelmet arra, hogy a mérkőzések napján már nem vehetők igénybe a kedvezmények.

Arra kérünk mindenkit, hogy elővételben váltsa meg belépőjegyét a mérkőzésre, ugyanis a bajnoki találkozó napján a jegypénztárakban minimális számú jegyet értékesítenek majd. Felhívják a figyelmet arra is, hogy belépőjegy foglalására nincs lehetőség. A pénztárak négy órával a mérkőzés megkezdése előtt nyitnak ki.

A jegyeket online is meg lehet majd vásárolni a jegymester.hu oldalon, ahol névadatok megadása kötelező. Felhívjuk a figyelmet, hogy online jegyvásárlás esetén 399 Ft-os kezelési költséget (E-díj) kell fizetni belépőnként.

Zsóry-karszalag

A mérkőzés hetében, azaz május 22-től a mérkőzést megelőző utolsó hétköznapig megváltott Zsóry-fürdő karszalaggal díjmentesen lehet megtekinteni a mérkőzést, a karszalaggal legkésőbb a mérkőzést megelőző utolsó hétköznap 17 óráig lehet megváltani a belépőt, ezt követően ez a kedvezmény már nem áll rendelkezésre. A karszalagos kedvezmény korlátozott számban áll rendelkezésre.

A 14 éven aluliaknak szóló kedvezmény ezen a találkozón kísérő jegy nélkül vehető igénybe, szintén korlátozott számban, kizárólag a kapu mögötti szektorokban.

További információk és kérdések esetén a [email protected] e-mail címen lehet érdeklődni.