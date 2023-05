Az utolsó, ötödik meccs volt hivatott eldönteni, hogy a Pénzügyőr, illetve a GreenPlan-VRCK csapata közül melyik együttes szerzi meg a harmadik helyet a férfi röplabda élvonalban, az Extraligában.

Az első szettben, 3-3 után kisebb előnyt szerzett a házigazda, három pontosat is, így az volt a kérdés, tudják-e ezt tartani. Jó védekezés után Csoma hozta közelebb alakulatát (10-9), majd nem sokkal később Tomanóczy állította vissza a ,,hármas" vezetést. Sőt, egy blokk után 14-10 lett, mire időt kért a barcikaiak szakvezetője. Talajt érő vagy nem érő labdát reklamáltak a borsodiak, hiába (16-13). 20-15-nél, elsősorban a rossz nyitások miatt elúszni látszott a szett, ám a 22-16-nál történt vendég időkérést követően – hiába szólt ,,bele" kétszer is Jókay Zoltán – 22-22-re egalizált a Barcika. Óriási csata bontakozott ki, a vége 28-26 lett.

A második felvonásban, 2-2-nél, Csoma tíz pontos lett, ő húzta együttesét, Reffattival. Sok volt a rontott nyitás, és a támadási hiba a VRCK-nál (7-4), majd Reffatti kapott blokkot, s már 10-7 volt a házigazdának. Magyar ásza után kellett a barcikai pihenő, és feljebb is jött a Vegyész (11-9, 13-11). Aztán elkapta a fonalat a PSE (18-12), így Szabó D. és feladóban Warzywoda, aztán pedig a center Tarabus, illetőleg Cziczlavicz is pályára került a látogatóknál. 20-16-nál még lehetett bízni talán egy újabb nagy feltámadásban, de erre semmi esélyt nem adott a Pénzügyőr (25-17).

Feljött a Barcika

A harmadik játszma az utolsó szalmaszál volt a borsodi csapatnak, a menetet 3-3-mal indították a felek. Szabó D. vezette ekkor egyértelműen a Vegyészt, és Kiss D. hibája után 6-7 volt az állás. 6-8-nál időt kért Jókay Zoltán, de maradt a VRCK-vezetés (9-11). Élvezetes volt a meccs, váltott volt a vezetés (12-15, 19-17), majd hiába jött a hazai szünet, Szabó D.-ék nagy akaratuknak köszönhetően szépítettek (23-25).

A negyedik játékrészben 7-3-nál már túl volt két időkérésen a Vegyész, és egy remek kettes sánccal zárkóztak. Azonban még mindig a PSE irányított (10-6, 13-8), majd 13-11-re felzárkóztak a vendégek. Küzdött a 2:2-ért a Barcika (16-16), sikerült is vezetniük (17-19). Jó, izgalmas volt a mérkőzés, mindent beletettek a játékosok, a VRCK teljesen megérdemelten egyenlített (22-25). Az ötödik szettre szokták mondani, hogy bárhogyan ,,elsülhet": a térfélcsere 8-7-nél következett, óriási volt a küzdelem. 11-9-nél időt kellett kérni borsodi oldalon, 12-12-re visszahozta a játszmát a VRCK. Az utolsó pont a házigazdáé volt (15-13), de kijár a dicséret a Barcikának is, amely a 4. helyen végzett a bajnokságban. MI

Röplabda: jegyzőkönyv

Pénzügyőr SE – GreenPlan-VRCK 3:2 (26, 17, -23, -22, 13)

Budapest, 300 néző. V.: Adler, Mezőffy.

Pénzügyőr: Magyar 3, Rása 13, Kiss D. 15, Tomanóczy 12, Kovács Z. 18, Dávid Cs. 12. Csere: Feliciano (liberó), Nascimento 5, Solti 1, Tordai. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Vegyész RC: Páez 1, Juhász 5, Moraes 6, Péter M. 3, Csoma 12, Reffatti 27. Csere: Kiss M. (liberó), Péter B. 3, Szabó D. 23, Warzywoda, Tarabus, Cziczlavicz. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Jókay Zoltán: – Sajnálom, hogy a harmadik játszmát nem tudtuk úgy befejezni, mint az első kettőt. Ezt követően végletekig kiélezett küzdelem következett, de szerencsére remek küzönségünk támogatásával sikerült behúzni a döntő szettett, és meg van, amit szerettünk volna. Gratulálok a fiúknak, de a Barcikának is.

Toronyai Miklós: – Kedden este a röplabda igazi ünnepét mutattuk be ezen a fantasztikus mérkőzésen. Többen gondokkal küzdöttek a csapatban, ezért is gratulálok a fiúknak, mert 0:2-nél sem adták fel, nüanszokon múlott, hogy nem a miénk lett a bronzérem. Köszönöm az egész éves munkát a játékosoknak, külön köszönet azoknak a nézőknek, akik még 0:2-nél is szinte hazai drukkolásban részesítettek minket.

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2, a Pénzügyőr javára.