A héten befejeződik a 2022/2023-as bajnokság a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata számára: a vármegyei színeket képviselő együttes elkezdi a 7. helyért zajló csatát a Tigra-ZF-Eger ellen, a párharc az egyik fél második sikeréig tart. Az első felvonást csütörtökön 13 órától bonyolítják le a hevesi megyeszékhelyen, a második mérkőzést másnap, pénteken 19 órától vívják meg a felek Miskolcon, a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában, és ha kell, akkor vasárnap 12 órától lesz még egy összecsapás, Egerben. A tények kedvéért: a rájátszásban, az 5-8. folytatott csatában a miskolciak a Szolnoki Dózsával, míg az egriek a BVSC-Zuglóval szemben maradtak alul.

– Május 3-án volt a legutóbbi mérkőzésünk, azóta próbáltuk a szintet tartani, alapozni is egy kicsit, viszont két emberünk hiányzott – mondta Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Nagy N. a magyar, Brkic pedig a montenegrói válogatottal vett részt az egyiptomi Hurghadában a nyári, strandvízilabda Világjátékok kvalifikációs tornáján. Nagyék harmadikként, Brkicék elsőként jutottak tovább a majd Balin esedékes döntőre.

Folytatja a munkát

A helyosztóval kapcsolatban meg kell jegyezni azt, hogy a Tigra tavaly decemberben 13-5-re nyert Miskolcon az alapszakasz első körében, ugyanakkor a második, idén márciusi felvonáson, Egerben az MVLC győzött 10-8-ra.

– Nagy csodákat már nem tudunk kitalálni, elemeztünk, készültünk ellenük – sorolta a PannErgy trénere. – Az igazság valahol a két mérkőzés között van. Biztos, hogy szeretnék ők is a hetedik helyet, mi is. Bravúros teljesítmény volt a csapattól, hogy bekerültünk a nyolcba, s ha már itt vagyunk, lépjünk még egyet előre. A motivációja mindenkinek meg kell legyen, egy profi játékosnak mindig az adott összecsapás a legfontosabb. Ilyenkor, a bajnokság végső szakaszában már az dönt, hogy abban a pillanatban, abban az adott egy órában ki, hogyan koncentrál, kinek nagyobb az akarata, és emellett a szerencséje. Négy nap alatt lehet három meccs is, de így van a program, ezt kell megoldani. Természetesen, ahogyan legutóbb, úgy utazunk Egerbe, hogy sikerüljön egy számunkra kedvező eredményt elérni, de pénteken, itthon, mindenképpen, és akkor a harmadik mérkőzés döntene. Ahogyan nekünk, úgy ellenfelünknek is volt elég ideje arra, hogy kipihenje, hogy lélekben túltegye magát az előző, elveszített párharcon. Ők úgy indultak, hogy nyertek a BVSC otthonában, de az utána következő két találkozót elveszítették. Tudjuk, kik náluk a húzóemberek, kire kell figyelni, sok fog múlni a védekezésen, a játékosok közös együttműködésén.

Vidumanszky László hozzátette, folytatja a munkát az MVLC-nél, ugyanis megegyezett a klubvezetéssel a következő szezont illetően. A játékosok számára egy hét levezetés biztosan lesz, van, aki utána pihenhet már, van, aki még nem. A tervek szerint a nyári felkészülés július 10-én, hétfőn veszi kezdetét.