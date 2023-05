Miként az elmúlt években, úgy a 2023/24-es szezonban is 16 együttes alkotja majd a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztályú bajnokságot. A napokban az is kiderült, hogy a pontvadászatra 21 sportszervezet kapott licenszet, amelyben benne van két fiókcsapat is, a Mezőkövesd Zsóry FC tartalék gárdája (jelenlegi 9. helyezett), valamint a Bánhorváti SE (jelenlegi 7. helyezett), amelyet a Kazincbarcikai SC Kft. ,,üzemeltet".

De nézzük tovább: a jelenlegi listavezető, és már bajnok Cigánd SE licenszet kapott az NB III-ra, és amennyiben osztályozón, vagy anélkül sikerül feljutnia, a honi harmadik vonalban kezdi a következő évadot. Ha nem, akkor ismét a vármegyei I-ben, ahová az NB III-as licensze érvényes.

Augusztus közepén

A további licenszesek a tabella aktuális állása alapján: Ózd-Sajóvölgye (jelenlegi 2. helyezett), Sajóbábony VSE (3.), Hidasnémeti VSC (4.), Tállya KSE (5.), Bőcs KSC (6.), MVSC-Miskolc (8.), BTE Felsőzsolca (10.), Gesztely FC (11.), Mezőkeresztes VSE (12.), BSK Alsózsolca (13.), Nyékládházi DE (14., jelenleg nem biztos, hogy kieső), Tokaj FC (15., jelenleg kieső).

A vármegyei II. osztályban még harc folyik a feljutásért. A Keleti csoportban Tiszaladányi SE (1.), Erdőhorváti SE (2.), Sárospataki TC (3.) a jelenlegi sorrend, licenszet a ladányiak, és a patakiak kaptak, tehát ők juthatnak fel, ugyanis az adminisztratív feltételeknek is megfelelnek, a horvátiak nem. A Közép csoportból egyetlen egy egyesület nyújtott be licenckérelmet, és kapott is, a listavezető Emődi ÁIDSE. Az Észak csoportban még négy klubnak van sansza az aranyéremre, különböző esélyekkel ebben a pillanatban, és mindegyikük meg is kapta a licenszet a vármegyei I. osztályra: az Edelény-Borsodszer (1.), a Parasznya SE (2.), az Aszaló SE (3.), valamint a Szirmabesenyői SK (4.).

A kiesés-feljutásról: amennyiben a Cigánd SE kiharcolja az NB III-as feljutást, akkor a korábban kizárt, és utolsó, 16. helyre rangsorolt Encs VSC mellett csak a jelenlegi 15. (most Tokaj FC) búcsúzik, és helyükre feljut a három vármegyei II. osztály bajnoka. Ha a bodrogköziek nem lépnek osztályt, akkor a 14. csapat is elbúcsúzik (most Nyékládházi DE) a vármegyei I. osztálytól. A helyzetet tovább bonyolítaná, ha az aktuális évad végén lenne az NB III Keleti csoportjából Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei búcsúzó (a Termálfürdő FC Tiszaújváros és a DVTK tartalék elméletileg még kieshet), mert akkor további kieső lenne a vármegyei élvonalból.

A vármegyei bajnokságok következő, 2023/24-es pontvadászata a versenykiírás alapján augusztus 12-13-án kezdődik. MI