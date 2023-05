Az alsósok tornája a helyi csapat győzelmével zárult, mellettük székesfehérváriak és miskolciak állhattak még dobogóra. A legfiatalabb diákolimpiai korosztályban hatalmas létszám: összesen majdnem 600 csapattal több mint 7200 tanuló indult a körzeti versenyeken. Ebben a korosztályban a fiúk és a lányok még együtt szerepelhetnek, tehát számos vegyes csapat is indult. A legtöbb nevezés Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyéből érkezett, és a megyei döntőket követően az országos eseményre a vármegyei győztesek: 20 csapat 200 versenyző jutottak el. Érdemes kiemelni a budapesti Gloriett Sportiskolai Általános Iskolát, amely II., III., IV. korcsoportos fiú, és III-IV. korcsoportos lány labdarúgásban is bejutott az országos döntőbe. A szombathelyi csúcsesemény, amelyet a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Vas Megyei Diáksport Egyesület rendezett, ezúttal is a Haladás Sportkomplexumban zajlott két napon át. Megnyitóján részt vett Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Putz Attila, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális, Oktatás és Civil Bizottság elnöke és Sipos Győző, az MDSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda vezetője. A rendezvényen ezúttal is találkozhattak a gyerekek Király Gábor korábbi válogatott labdarúgóval. A szép számú hazai közönség a torna végén végül hazai sikernek örülhetett.

A II. korcsoportos labdarúgás diákolimpia hétvégi országos döntőjében az alábbi dobogós helyezések születtek:

1. Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely,

2. Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola,

3. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Miskolc.

Különdíjasok

Gólkirály: Kalmár Kornél, Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely

Legjobb kapus: Espán Erik, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Miskolc

Legjobb mezőnyjátékos: Nagy Kornél, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Bajnokcsapat testnevelője: Kócs Felicián Gábor

A diákolimpia versenysorozatról általában

A diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye Magyarországon, amely idén 12 MDSZ által rendezett, és további 40 olyan versenyt foglal magába, melyet országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek bonyolítanak le. A versenysorozat keretében a több mint 300 000 ezer nevező közül 15 ezren jutnak el az országos döntőkig. A Diákolimpia® fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ az oktatásért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg. A Diákolimpia® országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők. A diákolimpia alapszintű (körzeti) versenyei a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósulnak meg.

A Magyar Diáksport Szövetség

A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba, és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.