BTE Felsőzsolca – Mezőkeresztes VSE 3-0 (1-0)

Felsőzsolca, 80 néző. V.: Farkas.

BTE Felsőzsolca: Giák (Bajnok) – Homonnay (Balog), Hopka (Nagy M.), Moroncsik (Rozsnyai), Mikolka, Varga B., Molnár D., Csendom (Kupcsik), Dlehány, Agárdy, Németh (Bak). Edző: Gulyás Dénes.

Mezőkeresztes: Demcsik – Banu, Figeczki (Fekete), Dávid (Vámosi R.), Sebestyén, Burka, Molnár M. (Nagy Á.), Takács B., Csiszár, Nagy Z., Budai. Edző: Kertész Péter.

G.: Varga B., Bak, Balog.

Jók: Varga B., Agárdy, Moroncsik, ill. senki.

Gulyás Dénes: – Visszatértünk! Győzelmünket Varga Miklós 50. születésnapjára ajánljuk.

Kertész Péter: – Amíg a kapu előtt ilyen dekoncentráltak vagyunk más nem lehet az eredmény.

Nyékládházi DE – Bánhorváti 2-6 (0-3)

Nyékládháza, 60 néző. V.: Kóródi.

Nyékládházi DE: Horváth Á. – Kolompár, Zsadányi, Hajdú, Stumpf (Zurai), Tóth M., Durst, Leczó (Vróbel), Hankó, Nagy B., Zouaoui. Edző: Tóth Rajmund.

Bánhorváti: Zilahy – Hallgató (Lukács), Nagy Á., Marczis, Kazvinszki (Vislohuzov), Filkóházi (Kovács Cs.), Henez (Nagy D.), Fejes (Palkó), Zsigrai, Kréti, Horváth Sz. Edző: Mátyás József.

G.: Vróbel, Hajdú, ill. Filkóházi (4), Fejes, Lukács.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Tóth Rajmund: – Köszönjük a Bánhorváti „sportszerű hozzáállását” a két hónapja beadott módosítási kérelmünkhöz. Emlékeztetőül: mi két éve tettünk nekik egy ilyen szívességet amikor bajban voltak, de nem vagyunk egyformák. Gratulálok az utánpótlás játékosaink debütálásához és Vróbel Kristóf góljához.

Mátyás József: – Nehéz mérkőzésre számítottam, amin végig koncentrálni kell, és be is bizonyítottuk, hogy két perc kihagyást is megbüntet az ellenfél. A győzelemhez gratulálok a csapatnak. További is tartom, hogy megyénkben jobb játékvezetés van...

Hidasnémeti VSC – Tokaj FC 6-1 (4-1)

Hidasnémeti, 180 néző. V.: Lipcsei.

Hidasnémeti VSC: Bóni – Czető (Varga M.), Petrecsko, Menougong (Tóth G.), Moroziuk (Ambrus), Molnár M. (Fízer), Földi, Holló, Tucsa (Fülöp), Nyitrai, Varga A. (Bakos). Edző: George Menougong.

Tokaj: Venczel – Csizmadia, Imre (Tamás), Cseh K., Pásztor L., Posta (Glonci), Molnár K., Plavuscsák (Fazekas), Gombos (Nagy R.), Szabó, Anda. Edző: Cseh Adrián.

G.: Földi (2), Moroziuk, Holló, Molnár M., Bakos, ill. Molnár K.

Jók: Petrecsko (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Molnár K.

George Menougong: – Megmutatta a csapat az erejét és a múlt hét után visszatértünk a helyes útra. Büszke vagyok a játékosokra mert mentálisan erősen vagyunk. Készülünk a szerdai kupameccsre!

Cseh Adrián: – Sajnos kijött a két csapat közötti különbség, bár hozzátenném, hogy az első fél órában biztató volt a játékunk, a védekezésünk jól működött és kontra végén ziccerbe is kerültünk. Gratulálunk a Hidasnémeti csapatának és sok sikert kívánunk nekik a kupadöntőben.

Ózd-Sajóvölgye – BSK Alsózsolca 1-1 (0-0)

Putnok, 100 néző. V.: Nagy F.

Ózd-Sajóvölgye: Kosztyu – Szemere, Szlifka (Stefán), Takács T., Bene A., Pataki R., Horváth S. (Berta), Jobbik, Havasi (Pogonyi), Fábián B., Sebők. Játékos-edző: Bene Attila.

BSK Alsózsolca: Lövey – Tóth N., Subert, Jecs (Bóna), Makónyi, Porkoláb, Kis-Orosz, Bóta (Borai), Urbán, Dunai (Üveges), Lippai. Edző: Varacskai István.

G.: Pataki, ill. Bóta.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Bene Attila: – A mai teljesítményünk ennyire volt elég.

Varacskai István: – Küzdelmes mérkőzésen úgy érzem megérdemelten szereztünk egy pontot.

Sajóbábonyi VSE – Gesztely FC 1-3 (0-2)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Jakab.

Sajóbábonyi VSE: Gergely – Tóth T., Németh D., Kecskés (Szitai), Németh B., Titkó, Huszti (Madarász), Kovács P., Tóth I., Mezőssy, Sebők B. (Rontó). Játékos-edző: Kovács Péter.

Gesztely FC: Galambvári – Szárnya, Illés R., Király V. (Bucsák), Horváth S., Lénárt, Mészáros Gy., Mészáros B. (Ferenczi), Berta, Csáki, Varga L. (Erdélyi). Edző: Simon Imre.

G.: Mezőssy, ill. Varga L. (2), Erdélyi.

Kiállítva: Tóth T. (55.), Lénárt (60.).

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Kovács Péter: – Sok mindent láttam már, sok mindent megéltem, de van, amit nem értek... Nagyszerű játék, számtalan helyzet, meg nem adott gól. Szerintem az igazságos a 8-3 lett volna...

Simon Imre: – Férfias küzdelemben nagyszerű és fegyelmezett csapatjátékkal megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak.

MVSC-Miskolc – Tállya KSE 0-2 (0-1)

Miskolc, 100 néző. V.: Dédesi.

MVSC-Miskolc: Hajzer – Bódi M., Csávás (Matusz-Kalász), Kele, Figeczki (Takács), Sebestyén, Potyka, Ujj (Nagy A.), Kövér, Kovács B. (Fenesi), Tasi. Edző: Jordán András.

Tállya KSE: Tarr – Bodnár, Horváth B., Kerekes (Kontra), Paranai, Gergely (Mihálszki), Pecsenye, Bauer, Bihari, Tőkés, Szőcs. Edző: Pachinger János.

G.: Gergely, Bodnár.

Kiállítva: Kövér (93.).

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Ifi: 4-1.

Jordán András: – Szerencse, hogy ezen a mérkőzésen részt vettem, mert ha valaki elmeséli nekem a mai történéseket úgysem hiszem el.

Pachinger János: – Úgy gondolom, hogy megérdemelten szereztünk három pontot hiszen fegyelmezetten fociztunk és szereztünk két „fantasztikus” gólt. Ezt a győzelmet Péter Pisti ma született kisfiának és ballagó diákjainak ajánljuk. Jó egészséget a családnak és eredményes vizsgákat kívánok a fiataloknak és sok sikert a Vasútnak.