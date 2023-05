A hét végén zárulnak a labdarúgó vármegyei elsőosztályú bajnokságok küzdelmei, és kialakulnak a végeredmények. Borsod-Abaúj-Zemplénben már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a Cigánd SE-é az aranyérem, csakúgy, mint tavaly. Évek óta ,,megszokott", hogy a vármegyei bajnokok (19 csapat) és Budapest bajnoka (1 csapat) automatikusan nem kerül fel az NB III-ba, osztályozóra kényszerül, ugyanis csak tíz kieső van a harmadik vonalból. Persze abban az esetben, ha nem vállalta mindegyik élen végzett sportszervezet a harmadik vonalért zajló csatát – vagy már licenszet sem kapott az NB III-ra –, akkor voltak olyan klubok, amelyek a szerencsés sorsolásnak köszönhetően az oda-visszavágós párharc megvívása nélkül felkerültek a magasabb osztályba. Amint az ismert, az NB III 2023/24-es küzdelemsorozata immár nem 3x20, hanem 4x16 csapattal zajlik, Észak-Kelet, Észak-Nyugat, Dél-Kelet, Dél-Nyugat területi felosztásban.

DVTK, MTK: eddig is

A Magyar Labdarúgó Szövetség által közzétett, a honi harmadik vonal következő évadára érvényes versenykiírása alapján, az alábbiak szerint tevődik össze az NB III 2023/24-es mezőnye (64 csapat): a két NB II-es kieső (már ismert: Dorogi FC, Békéscsaba 1912 Előre); a 3 NB II-NB III-as osztályozó vesztese; az a 45 csapat, amelyek az NB III előző idényében a 2-16. helyen végeztek; az a két csapat, amelyek az NB III előző idényében, a három csoport összevetésében a két legjobb 17. helyezettnek bizonyultak; az NB II első, és második helyezettjének tartalék csapatai; a vármegyei/Budapesti bajnokok osztályozóinak tíz győztes klubja.

A 64 csapatos NB III-ban jelenleg két üres hely mutatkozik, lévén az NB II két feljutója (Diósgyőri VTK, MTK Budapest) tartalék csapata a most véget ért évadban is az NB III-ban szerepelt, és a pályán elért eredményeikkel jogot szereztek arra, hogy a következő évadban is itt játsszanak: a piros-fehérek a 12. helyen zártak a Keleti, míg a fővárosi kék-fehérek a 4. helyen a Közép csoportban. Mivel az NB I-es gárdák tartalékcsapatai közül egyik sem végzett kieső helyen az NB III 2022/23-as idényben, így tarcsi búcsúzó nem lesz, és minden bizonnyal az élvonaltól elköszönő Vasas, illetve a szintén kieső Budapest Honvéd vagy Mol Fehérvár FC a folytatásban is a harmadik vonalban kívánja szerepeltetni második gárdáját.

A tények

A keddi NB III-as osztályozó sorsolásról

Amennyiben 10, vagy kevesebb sportszervezet felel meg az előírásoknak, sorsolásra nem kerül sor.

Amennyiben 10-nél több sportszervezet felel meg az előírásoknak, akkor az összes csapat bekerül a sorsolási gömbbe. A sorsolási gömbből, annyi csapat neve kerül csak kihúzásra, amennyi szükséges ahhoz, hogy a fennmaradó csapatszám és a párosítások győztes csapatainak száma 10 legyen. (például: 13 csapat esetén 6 csapat kerül összepárosításra és a fennmaradó 7 csapat osztályozó lejátszása nélkül szerez indulási jogot).

A sorsoláson elsőnek kihúzott csapat az első mérkőzés pályaválasztója, a másodiknak kihúzott csapat a visszavágó mérkőzés pályaválasztója.

Osztályozó 1. mérkőzés időpontja: 2023. június 4. (vasárnap) 17.30.

Osztályozó 2. mérkőzés időpontja: 2023. június 11. (vasárnap) 17.00.